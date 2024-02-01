Приянка Чопра и Ник Джонас вынуждены переехать из своего поместья: что произошло (фото)

Дом звездные супруги приобрели в 2019 году за 20 млн долларов. Сейчас они хотят компенсации за нанесенный ущерб.

Related video

Американский музыкант Ник Джонас и индийская актриса Приянка Чопра были вынуждены переехать из своего особняка в Калифорнии из-за заражения плесенью. Об этом пишет Page Six.

Голливудская пара и их 2-летняя дочь Малти Мэри поселились в новом месте после того, как их дом, приобретенный в сентябре 2019 года за 20 миллионов долларов, стал "практически непригодным для жизни" из-за повреждения водой.

Бассейн и SPA в роскошном особняке с 7 спальнями, который также может похвастаться крытой баскетбольной площадкой и частным кинотеатром, имели "пористую гидроизоляцию", которая вызвала "заражение плесенью и связанные с этим проблемы".

Заражение сделало особняк "практически непригодным для жизни" и "опасным с точки зрения здоровья".

Дочь Приянки Чопри и Ника Джонаса

В иске утверждается, что был нанесен серьезный ущерб, и все пошло не так, как ожидалось. Из-за этого Джонас и Чопра хотят отменить куплю-продажу, а также ищут дополнительную компенсацию.

"В качестве альтернативы истцу должны быть возмещены все расходы на ремонт, а также компенсация за потерю пользования и другие убытки, вызванные поведением ответчиков", — говорится в документах.

Сообщается, что проблемы с гидроизоляцией будут стоить более 1,5 миллиона долларов, а общие убытки оцениваются примерно в 2,5 миллиона долларов.

Издание сообщило, что пара с ребенком живет в новом месте, которое не разглашается, пока там ведется ремонт.

Приянка Чопра и Ник Джонас с дочерью

Напомним, Приянка Чопра показала, как подросла ее двухлетняя дочь.

Также Фокус писал о свидании Приянки Чопры и Ника Джонаса.