Приянка Чопра показала новые кадры с двухлетней дочкой (фото)

Мелти Мэри родилась в конце 2021 года. Сейчас звездная семья отдыхает в Мексике.

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41-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала новые фото с единственной дочерью Мелти Мэри. Семейными кадрами бывшая звезда Болливуда делится в Instagram с более 90 млн подписчиков.

"Нашла немного времени, чтобы наполнить свою душу... Держите своих родных близко. Нам очень повезло, если можем. Счастливого нового года", — обратилась к поклонникам знаменитость.

На кадрах Приянка позировала со своим мужем, 31-летним музыкантом Ником Джонасом, и их двухлетней дочкой Мелти Мэри. На одном фото даже появилась мама индийской актрисы. Семья проводит время в солнечной Мексике.

Приянка Чопра с семьей

Чопра вышла замуж за своего возлюбленного в конце 2018 года. Брак стал первым для двух звезд, а церемонию организовали на территории Индии.

В начале 2022 года стало известно, что у пары родился первый общий ребенок — дочь Мелти Мэри. Оказалось, что младенец появился на свет еще в конце 2021 с помощью суррогатной мамы. Наследница актрисы и певца из-за состояния здоровья долгое время провела под наблюдением врачей, а через несколько месяцев Мелти Мэри окончательно воссоединилась со своей семьей.

Приянка Чопра с дочерью Фото: Priyanka Chopra Jonas/Instagram

Напомним, Приянка Чопра тяжело переживала развод брата мужа.

Также Фокус писал о свидании Приянки Чопры и Ника Джонаса.