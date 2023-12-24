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Стиль жизни

Приянка Чопра показала подросшую дочь (фото)

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Фото: Priyanka Chopra Jonas/Instagram | Дочь Приянки Чопры и Ника Джонаса

Мелти Мэри родилась в конце 2021 года и стала первым ребенком Приянки Чопры и Ника Джонаса.

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41-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала подросшую дочь. Семейными кадрами звезда экрана делится в Instagram с более 90 млн подписчиков.

"В последнее время", — лаконично подписала карусель фото Чопра.

В частности, на снимках появился муж актрисы, американский певец Ник Джонас, 31, и их дочь Мелти Мэри, которая родилась в конце 2021 года. Девочка позировала на маленьком авто с именными номерами, на карусели и в объятиях мамы.

Приянка Чопра с семьей

Бывшая звезда Болливуда и Мисс мира 2000 года вышла замуж за своего избранника в конце 2018 года. Брак стал первым для обоих, а церемонию организовали на территории Индии.

В начале 2022 года стало известно, что у супругов родился первый общий ребенок — дочь Мелти Мэри. Оказалось, что девочка появилась на свет еще в конце 2021 с помощью суррогатной мамы. Мелти Мэри из-за состояния здоровья долгое время провела под наблюдением врачей, а через несколько месяцев окончательно воссоединилась со своими звездными родителями.

Приянка Чопра и Ник Джонас с дочерью Fullscreen
Приянка Чопра и Ник Джонас с дочерью
Фото: Instagram @nickjonas

Напомним, Приянка Чопра посетила концерт мужа в топе украинского бренда.

Также Фокус писал об отношении Приянки Чопры к разводу брата Ника Джонаса и Софи Тернер.