Приянка Чопра поздравила дочь со 2-м днем рождения (фото)

Мелти Мэри родилась в январе 2022 года. Девочка появилась на свет с помощью услуг суррогатной матери.

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41-летняя индийская актриса и модель Приянка Чопра поздравила с днем рождения единственную дочь Мелти Мэри. Архивными кадрами с двухлетней наследницей бывшая звезда Болливуда делится в Instagram с более 90 млн подписчиков.

"Она наше чудо. И ей 2 года", — написала Приянка.

В частности, на фото дочь актрисы и музыканта Ника Джонаса позировала в индийском наряде, короне с розовыми очками, в компании звездных родителей и бабушки. Также Чопра показала праздничный торт именинницы.

Дочь Приянки Чопры отмечает 2-й день рождения

"С днем рождения", — поздравила Мелти Мэри в комментариях британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которая является мамой двоих детей.

"С днем рождения эту милейшую красавицу!!!", "С днем рождения, очаровательная девочка!!!", "Ее маленькие косички! Ее солнцезащитные очки и диадема! Она ест попкорн! Она необычайно драгоценна!!!" — присоединяются к поздравлениям фолловеры Чопры.

Дочь Приянки Чопры

Мелти Мэри — единственная дочь Приянки Чопры и младшего за нее на 10 лет Ника Джонаса. Пара поженилась в 2018, а в начале 2022 года сообщила о пополнении в семье. Девочку родила суррогатная мама.

Напомним, Приянка Чопра показала новые фото с дочкой.

Также Фокус писал о свидании Ника Джонаса и Приянки Чопры.