Приянка Чопра показала забавное фото двухлетней дочери
Малти Мэри отправилась на прогулку со звездной мамой. Она наслаждалась холодным десертом.
41-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала забавное фото единственной дочери Малти Мэри. Снимок двухлетней наследницы бывшая звезда Болливуда опубликовала в Instagram.
Маленькая Малти Мэри ела шоколадное мороженое. Девочку одели в светлый костюмчик и белые солнцезащитные очки. Волосы ребенка мама собрала в маленький хвостик.
Приянка подписала снимок единственной наследницы рядом смайликов.
Двухлетняя Малти Мэри — первенец Приянки Чопры и младшего за нее на 10 лет музыканта Ника Джонаса. Пара поженилась в 2018 по всем индийским традициям, а в начале 2022 года супруги сообщили о пополнении в семье.
Ребенка родила суррогатная мама. Малти Мэри длительное время провела в больнице, ведь родилась недоношенной. Инсайдеры впоследствии сообщали, что индийская актриса и американский музыкант уже готовы к еще одному пополнению в семье.
Недавно звездная семья посетила Индию.
"Спасибо @tam2cul@sudeepdutt за создание такой теплой атмосферы для нашей семьи! Так весело", — написала мама одного ребенка.
Напомним, Приянка Чопра привезла Малти Мэри в Индию.
Также Фокус писал о причине переезда Приянки Чопры и Ника Джонаса из их имения.