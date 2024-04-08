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Стиль жизни

Приянка Чопра показала забавное фото двухлетней дочери

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Фото: Priyanka Chopra Jonas/Instagram | Приянка Чопра с дочерью

Малти Мэри отправилась на прогулку со звездной мамой. Она наслаждалась холодным десертом.

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41-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала забавное фото единственной дочери Малти Мэри. Снимок двухлетней наследницы бывшая звезда Болливуда опубликовала в Instagram.

Маленькая Малти Мэри ела шоколадное мороженое. Девочку одели в светлый костюмчик и белые солнцезащитные очки. Волосы ребенка мама собрала в маленький хвостик.

Приянка подписала снимок единственной наследницы рядом смайликов.

Дочь Приянки Чопры Fullscreen
Дочь Приянки Чопры
Фото: Priyanka Chopra Jonas/Instagram

Двухлетняя Малти Мэри — первенец Приянки Чопры и младшего за нее на 10 лет музыканта Ника Джонаса. Пара поженилась в 2018 по всем индийским традициям, а в начале 2022 года супруги сообщили о пополнении в семье.

Ребенка родила суррогатная мама. Малти Мэри длительное время провела в больнице, ведь родилась недоношенной. Инсайдеры впоследствии сообщали, что индийская актриса и американский музыкант уже готовы к еще одному пополнению в семье.

Приянка Чопра с дочерью Fullscreen
Приянка Чопра с дочерью
Фото: Getty Images

Недавно звездная семья посетила Индию.

"Спасибо @tam2cul@sudeepdutt за создание такой теплой атмосферы для нашей семьи! Так весело", — написала мама одного ребенка.

Приянка Чопра и Ник Джонас с дочерью

Напомним, Приянка Чопра привезла Малти Мэри в Индию.

Также Фокус писал о причине переезда Приянки Чопры и Ника Джонаса из их имения.