Приянка Чопра привезла единственную дочь в Индию (фото)
Двухлетняя Малти Мэри посетила со звездными родителями и бабушкой местный храм. Ее одели в нежно-розовый костюмчик и провели обряд, рисуя красную точку на лбу (бинди).
41-летняя индийская актриса Приянка Чопра привезла единственную дочь Малти Мэри на свою родину. Семейными кадрами Мисс мира 2000 года делится в Instagram.
"Благословение малышу и семье", — написала жена 31-летнего американского музыканта Ника Джонаса.
Маленькая Малти посетила с родителями и бабушкой местный храм. Ее одели в нежно-розовый костюмчик и провели обряд, рисуя красную точку на лбу (бинди).
"Нравится, что Ник так хорошо воспринимает твою культуру", "Мужчина, который уважает культуру своей леди", "Люблю, как Приянка делает приоритетом посещение храма, когда она в Индии со своей дочкой. Просто показывает, что то, что живет внутри тебя, имеет большее значение, чем то, где ты живешь", — комментируют публикацию актрисы ее фолловеры.
Двухлетняя девочка — единственная дочь Приянки Чопры и младшего за нее на 10 лет Ника Джонаса. Они поженились в 2018 по всем индийским традициям, а в начале 2022 года пара сообщила о пополнении в семье.
Малти Мэри родила суррогатная мама. Девочка долгое время провела в больнице, ведь родилась недоношенной. Инсайдеры впоследствии сообщали, что Приянка и Ник уже готовы к еще одному пополнению в семье.
Напомним, Приянка Чопра в роскошном платье отправилась на свидание с Ником Джонасом.
Также Фокус писал о причине переезда Приянки Чопры и Ника Джонаса из их имения.