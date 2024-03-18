Пріянка Чопра в шикарному вбранні відвідала вечірку Bulgari в Мумбаї (фото)

Знаменитість приміряла оригінальне сарі. У такому вбранні володарка титулу "Міс світу-2000" з'явилася на світському заході в Індії.

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Індійська кінозірка, співачка і фотомодель Пріянка Чопра поділилася деякими знімками і відео з вечірки Bulgari, яку вона відвідала в Мумбаї, повідомляє Daily Mail.

"Святкуємо #ARomanHoli з найкращими людьми... Спасибі @_iiishmagish і @jc.babin за неймовірно елегантний вечір. Завжди так весело разом. Вітаю мою сім'ю @bulgari з чудовим днем і чудовим вечором. Завжди буду зберігати це у своєму серці", — написала вона.

41-річна зірка "Цитаделі" в ніжно-рожевій сукні-сарі з оригінальним ліфом мала абсолютно неймовірний вигляд. Наряду додав пікантності розріз до стегна. Пріянка доповнила образ масивним намистом з дорогоцінних каменів, а золоті туфлі на підборах надали її модельній фігурі додаткового акценту. На ній були невеликі сережки і масивна каблучка. Волосся модель було красиво укладене і м'якими хвилями спадало на плечі.

Після шести років шлюбу Нік Джонас все ще захоплюється красою своєї дружини Пріянки Чопри. "Боже мій", — прокоментував Нік пост дружини, додавши кумедний смайлик.

Актриса є обличчям Bulgari і в Мумбаї вона була присутня на відкритті флагманського магазину. Ніка не було з дружиною, він був у Г'юстоні, штат Техас. У цю поїздку Пріянка взяла з собою їхню дворічну доньку Малті Марі.

У коментарях шанувальники актриси висловили своє захоплення її зовнішнім виглядом: "Чудова", "Я не знаю чому, але я отримую стільки позитивних емоцій, коли бачу її, вона так добре вихована, дисциплінована і грамотна", "Як тобі вдається мати приголомшливий вигляд у кожному кольорі?", "О Боже, я помер і народився заново, як можна бути такою гарячою?!".

Нагадаємо, 22 лютого Пріянка Чопра показала нові кадри з дворічною єдиною донькою. Малті Мері народилася на початку 2022 року. Дівчинка стала первістком у союзі Пріянки Чопри та Ніка Джонаса.