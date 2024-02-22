Пріянка Чопра показала нові кадри з дворічною єдиною донькою (фото)

Малті Мері народилася на початку 2022 року. Дівчинка стала первістком у союзі Пріянки Чопри та Ніка Джонаса.

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41-річна індійська акторка та модель Пріянка Чопра показала свіжі фото з дворічною донькою Малті Мері. Сімейні кадри зірка екрану опублікувала в Instagram.

Єдина спадкоємиця колишньої зірки Боллівуду вирушила напередодні у свій перший похід.

"Магія природи. Її перший похід. Вона торкалася всього, стрибала по калюжах, поки не стала мутною до колін. Бачити, як вона в реальному часі відчувала все вперше.. це просто її чарівний пил, який вона посипає в моєму житті щодня", — розповіла мама однієї дитини.

На знімках дворічна Малті Мері в леопардовій кофтинці пила сік та насолоджувалася природою з близькими людьми.

Пріянка Чопра з донькою

Дворічна дівчинка — єдина донька акторки Пріянки Чопри та молодшого за неї на 10 років музиканта Ніка Джонаса. Зіркова пара одружилася у 2018 за всіма індійськими традиціями, а на початку 2022 року вони повідомили про поповнення в родині.

Малті Мері народила сурогатна мама. Дитина тривалий час провела в лікарні, адже народилася недоношеною.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Фото: Priyanka Chopra Jonas/Instagram

Нагадаємо, Пріянка Чопра в розкішній сукні вирушила на побачення з чоловіком.

Також Фокус писав про причину переїзду Пріянки Чопри та Ніка Джонаса з їхнього маєтку.