Два сексуальных винтажных образа: Зендая появилась на церемонии вручения наград NAACP Image Awards 2023

Зендая получила награду "SERVING SERVING SERVINGʼ на церемонии вручения наград NAACP Image Awards 2023 в Пасадене, Калифорния.

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26-летняя американская актриса и певица Зендая Коулман совершила долгожданное возвращение на красную дорожку в субботу и продемонстрировала свой сногсшибательный вид. Об этом пишет PageSix.

Звезда "Эйфории" привлекла к себе всеобщее внимание в шелковом платье без бретелек из весенне-летней коллекции 2002 года Atelier Versace с глубоким декольте и вкраплениями неоново-зеленого цвета.

Свой образ девушка дополнила минимальным количеством украшений от Bulgari.

"Период…", — давний стилист Зендаи, Лоу Роуч, подписал видео в Instagram, на котором актриса демонстрирует шикарный образ под песню Бейонсе "I’m That Girl".

После того, как Зендая поделилась своими собственными фотографиями и видео с платьем в Instagram-аккаунте, знаменитость получила много похвал от других звезд в комментариях под постом.

Ансамбль был недостаточно культовым для одной ночи, поэтому Зендая переоделась во второй раз, чтобы вручить награду в Pasadena Civic Auditorium.

Звезда фильма "Дюна" была одета в воссозданную версию белого бюстгальтера Prada со звездами и соответствующими низом из коллекции бренда весна-лето 1993 года. Дизайнер Миучча Прада помогла актрисе обновить оригинальные брюки ансамбля до юбки.

Фото: Getty Images Фото: Скриншот

Естественно, сексуальный наряд получил еще больше комментариев от ее знаменитых друзей в Instagram.

Ранее сообщалось, что актриса, скорее всего, появится на показе или двух в этом сезоне, поскольку она регулярно участвует в Месяце моды. Предполагается, что она появится в Loewe или Valentino — двух лейблах, которые она часто носит на красных дорожках и в своем уличном стиле.

Напомним, в декабре прошлого года Зендая Коулман кардинально сменила имидж.

Также Фокус писал о помолвке Зендаи и Тома Холланда осенью 2022 года.