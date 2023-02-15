Зендая продемонстрировала идеальное серое пальто на весну (фото)

Звезда сериала "Эйфория" продемонстрировала идеальный весенний образ.

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26-летнюю американскую актрису и певицу Зендая Коулман заметили, когда она выходила из отеля Eden в Риме — она была в городе, чтобы снимать новую рекламу Bvlgari, амбассадором которого она является. Об этом пишет Daily Mail.

После съемки Зендая прошла через черный ход отеля в своем сдержанном наряде, пытаясь остаться незамеченной. Однако, судя по фотографиям папарацци, поклонники Зендаи уже с нетерпением ждали снаружи, чтобы поздороваться со звездой. Актриса любезно сфотографировалась со своими поклонниками, прежде чем сесть в машину.

Знаменитость была одета в классическое длинное темно-серое шерстяное пальто от бренда Loewe, которое соединила с черными колготками и черными сабо Birkenstock.

Сумка Зендаи подтвердила, что в этом году тенденция к большим сумкам набирает силу, поскольку показы весны-лета 2023 года предсказывали, что этот стиль заменит мини-сумки. Поскольку у звезды, вероятно, был насыщенный день съемок и мероприятий, ее гладкая и шикарная негабаритная сумка стала идеальным аксессуаром. Объемная сумка изготовлена из маслянистой кожи и украшена спереди одной крупной заклепкой — визитной карточкой Valentino.

Актриса, скорее всего, появится на показе или двух в этом сезоне, поскольку она регулярно участвует в Месяце моды. Предполагается, что она появится в Loewe или Valentino — двух лейблах, которые она часто носит на красных дорожках и в своем уличном стиле.

Напомним, в декабре прошлого года Зендая Коулман кардинально сменила имидж.

Также Фокус писал о помолвке Зендаи и Тома Холланда осенью 2022 года.