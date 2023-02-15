Зендая продемонструвала ідеальне сіре пальто на весну (фото)

Зірка серіалу "Ейфорія" продемонструвала ідеальний весняний образ.

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26-річну американську акторку та співачку Зендаю Коулман помітили, коли вона виходила з готелю Eden у Римі — вона була в місті, щоб знімати нову рекламу Bvlgari, амбасадоркою якої вона є. Про це пише Daily Mail.

Після зйомки Зендая пройшла через чорний хід готелю у своєму стриманому вбранні, намагаючись залишитись непоміченою. Проте, судячи з фото папараці, шанувальники Зендаї вже з нетерпінням чекали назовні, щоб привітатись із зіркою. Акторка люб'язно сфотографувалася зі своїми шанувальниками, перш ніж сісти в машину.

Знаменитість була одягнена в класичне довге темно-сіре шерстяне пальто від бренду Loewe, яке поєднала з чорними колготками та чорними сабо Birkenstock.

Сумка Зендаї підтвердила, що цьогоріч тенденція до великих сумок набирає сили, оскільки покази весни-літа 2023 року передбачали, що цей стиль замінить мінісумки. Оскільки зірка, ймовірно, мала насичений день зйомок і заходів, її гладка і шикарна негабаритна сумка стала ідеальним аксесуаром. Об'ємна сумка виготовлена з маслянистої шкіри і прикрашена спереду одною великою заклепкою — візитною карткою Valentino.

Акторка, швидше за все, з'явиться на показі або двох у цьому сезоні, оскільки вона регулярно бере участь у Місяці моди. Передбачається, що вона з'явиться в Loewe або Valentino – двох лейблах, які вона часто носить на червоних доріжках і у своєму вуличному стилі.

Нагадаємо, у грудні минулого року Зендая Коулман кардинально змінила імідж.

Також Фокус писав про заручини Зендаї та Тома Голланда восени 2022 року.