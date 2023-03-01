Неон та зірки від Prada. Топ-3 модні виходи Зендеї за останній тиждень

Традиційно знаменитість робить ставку на аутфіти від Valentino та прикраси Bulgari.

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26-річна американська акторка Зендея Коулман після тривалої відсутності в медійному просторі здійснила грандіозне повернення на червоні доріжки, продемонструвавши за останній тиждень кілька яскравих та стильних образів.

Неонове Versace

Дівчина Тома Голланда прийшла на церемонію нагородження NAACP Image Awards 2023 у Пасадені, Каліфорнія, де забрала одну з нагород.

Зендея привернула до себе увагу публіку у шовковій сукні без бретельок з весняно-літньої колекції 2002 року Atelier Versace з глибоким декольте та вкрапленнями неоново-зеленого кольору.

Вечірній аутфіт зірка серіалу "Ейфорія" доповнила прикрасами ювелірного дому Bulgari, який знаменитість кілька разів рекламувала.

[ + – ] Зендея

Окрім цього, акторка зробила ставку на чорний манікюр, вечірній макіяж та легку укладку.

[ + – ] Зендея Фото: Getty Images

Зірки від Prada

Того ж вечора Зендея приміряла ще один наряд, щоб вручити нагороду в Pasadena Civic Auditorium.

Наречена "Людини-павука" була одягнена у відтворену версію білого бюстгальтера Prada із зірками та відповідними низом із колекції бренду весна-літо 1993 року.

Як відомо, дизайнерка Міучча Прада допомогла акторці оновити оригінальні штани ансамблю та зробити з них спідницю-міді.

[ + – ] Зендея

Відвертий аутфіт підкреслив підтягнуту фігуру 26-річної Зендеї.

[ + – ] Зендея Фото: Getty Images

Квіткове Valentino

На ще одну премію, SAG Award (Screen Actors Guild Award), Зендея прийшла у розкішному ніжно-рожевому образі. Традиційно стиліст зірки Лоу Роуч зробив ставку на Maison Valentino. Квітковий аутфіт дівчина Тома Голланда доповнила прикрасами Bulgari, амбасадором якого вона є.

І хоча акторка була номінована за роль у серіалі "Ейфорія", приз вона так і не отримала.

[ + – ] Зендея

Цікавою деталлю стала нова зачіска Зендеї — у стилі "Золотого віку" Голлівуду.

[ + – ] Зендея Фото: Getty Images

Зендея стала відомою завдяки своїй ролі Роксі в телесеріалі "Потанцюймо" та головній ролі в серіалі "Круті" на каналі Disney. Вона також знялася у фільмах "Найвеличніший шоумен", "Людина-павук: Далеко від дому" та інших.

Американська знаменитість також успішно займається музичною кар'єрою. Вона випустила декілька синглів, зокрема "Replay" та "Something New", та має альбом "Zendaya".

Акторка також є відомою своєю активною громадською позицією та залученістю до різноманітних благодійних проєктів. Вона вважається однією з найвпливовіших та найзагальновизнаних молодих зірок в Голлівуді.

У лютому 2022 26-річній знаменитості навіть присвятили воскову фігуру у відомому на весь світ Музеї мадам Тюссо.

[ + – ] Воскова фігура Зендеї у Музеї мадам Тюссо Фото: madametussauds

Наразі акторка зустрічається з Томом Голландом. Вони познайомилися на зйомках "Людини-павука" ще у 2017 році. Після цього їм тривалий час приписували роман та "ловили" під час поцілунків та обіймів. Свій роман зірки підтвердили лише у листопаді 2021. Ходили чутки, начебто Зендея повинна переїхати до британського актора жити, а саме на його батьківщину, у Лондон.

Також повідомлялося, що Спайдермен уже зробив пропозицію своїй коханій. Втім, офіційно акторська пара намагається тримати своє особисте життя подалі від спалахів камер та запитань журналістів.

Нагадаємо, Зендея показала ідеальне пальто на весну 2023.

Також Фокус писав про гонорари Зендеї у популярному серіалі "Ейфорія".