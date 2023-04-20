Стилист Зендаи после завершения карьеры нашел себе новое занятие

Лоу Роуч уверен, что вернуться к профессии, в которой он хорош, успеет в любом случае. Впереди же – много новых соблазнов.

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Звездный стилист Лоу Роуч, который превратил в икону моды не одну голливудскую знаменитость, недавно заявил, что завязывает с этой профессией. Однако уходить в никуда он не собирается и уже реализовывает себя в других сферах, о чем рассказал в интервью Teen Vogue.

"Архитектор изображений", как называют Роуча, готов стать актером и писателем, благо, материала для книг за годы работы с крупнейшими звездами у него собралось немало.

"Нас с юных лет учат выбирать один карьерный путь – по сути, одну жизнь, которой мы должны жить. Нам говорят, что мы должны быть исключительными в чем-то одном и делать это всегда. Но когда мы ограничиваем себя единственным существованием в этой и без того ограниченной жизни, мы упускаем шанс вырасти во что-то большее", – уверен стилист, который одевал Зендаю, Меган Ти Сталлион и Ариану Гранде.

Лоу начал сотрудничество со своим давним любимым розничным брендом TJ Maxx и представил первую капсульную коллекцию одежды.

Его главный девиз в создании любого образа – это должно нравиться.

"Если вы идете в магазин и видите что-то, что вам нравится, примерьте это. Если вам понравилось, купите. Если купили – носите. И если вы носите это, носите это снова. Продолжайте носить его и продолжайте давать ему жизнь. Я думаю, что это действительно приходит с мужеством пробовать что-то новое. Было написано так много книг экспертами, в которых говорится, что вы никогда не должны носить определенную вещь из-за вашего тона кожи, формы или возраста, и я такой: давайте сожжем все эти книги и дадим людям возможность просто пойти и принять их, вернуть силы и использовать одежду для того, для чего она предназначена. Одежда предназначена для того, чтобы вы чувствовали себя определенным образом", – говорит Роуч.

Что касается секретов стиля, то тут Лоу не советует спешить:

"Не торопитесь с трендом, потому что вы заметили его в социальных сетях или увидели, как его носит ваша любимая знаменитость, и вы бежите покупать вещи. Не торопитесь, инвестируйте правильно, приобретайте вещи, которые, как вы знаете, будут служить долго. Это нормально, время от времени получать тренд. Мы все любим тренд, верно? Но сосредоточьтесь на вещах, которые, как вы знаете, вы хотите иметь всегда".

Летом, которое уже не за горами, Роуч рекомендует не бояться ярких цветов.

"Я думаю, что по своей сути яркие, смелые цвета просто заставляют нас чувствовать себя каким-то образом. Это вызывает счастье или какой-то тип эндорфинов. Мне нравится видеть кого-то, кто одет в действительно яркие, смелые цвета, когда я еду в машине или нахожусь в аэропорту. Я не знаю, он просто что-то делает", – отметил стилист.

Отойдя от работы со стилем звезд Роуч переключился на более "земные" вещи.

"На самом деле я пишу книгу, то, что я хотел сделать в течение многих лет, так что это происходит. Вы можете увидеть, как я появляюсь и немного играю (в кино) здесь и там. Я хочу попробовать все. Я очень люблю еду, поэтому я просто продолжаю говорить своей команде, что мне не терпится попробовать что-то новое. Если у меня не получается, я всегда могу просто вернуться и стать стилистом, потому что мы знаем, что я хорош в этом", – признался он.

Ранее Фокус писал, что неуважительное отношение Зендаи к своему стилисту стало предметом обсуждения в Сети.