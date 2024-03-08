Зендея вийшла у світ у сріблястому корсеті (фото)

Напередодні церемонії "Оскар" зірка екрану відвідала захід, що вшановує темношкірих жінок у Голлівуді. Акторка обрала ефектний ансамбль.

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27-річна американська акторка Зендея відвідала захід Essence Black Women In Hollywood у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Подія відбулася в Музеї кіноакадемії напередодні церемонії "Оскар". Зірка "Дюни" обрала для виходу у світ ефектне вбрання.

Зендея Фото: Getty Images

Зендея зʼявилася в напівпрозорому сріблястому корсеті, який підкреслював її струнку талію. Вона доповнила стильний ансамбль сяючим металевим чокером, який нагадав про естетику наукової фантастики "Дюни".

Волосся дівчина Тома Голланда уклала "мокрим способом" та зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

Зендея Фото: Getty Images

Знаменитість поєднала свій топ у стилі ретро з модним комплектом вицвілих джинсів вільного крою, які були підгорнуті на подолах, щоб продемонструвати її високі світлі туфлі-човники.

Зокрема, Зендея додала до луку сережки та браслети.

Наразі зірка "Ейфорії" зустрічається з британським актором Томом Голландом. Про їхній роман стало відомо наприкінці 2021, хоча до цього їх кілька років підозрювали в стосунках. Пара рідко коментує своє особисте життя.

Нагадаємо, Зендея обрала дуже відверту сукню на премʼєру другої "Дюни".

Також Фокус писав про рідкісний коментар Зендеї щодо її бойфренда Тома Голланда.