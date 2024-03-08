Зендая вышла в свет в серебристом корсете (фото)

Накануне церемонии "Оскар" звезда экрана посетила мероприятие, чествующее темнокожих женщин в Голливуде. Актриса выбрала эффектный ансамбль.

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27-летняя американская актриса Зендая посетила мероприятие Essence Black Women In Hollywood в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Событие состоялось в Музее киноакадемии накануне церемонии "Оскар". Звезда "Дюны" выбрала для выхода в свет эффектный наряд.

Зендая Фото: Getty Images

Зендая появилась в полупрозрачном серебристом корсете, который подчеркивал ее стройную талию. Она дополнила стильный ансамбль сияющим металлическим чокером, который напомнил об эстетике научной фантастики "Дюны".

Волосы девушка Тома Холланда уложила "мокрым способом" и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

Зендая Фото: Getty Images

Знаменитость сочетала свой топ в стиле ретро с модным комплектом выцветших джинсов свободного кроя, которые были подвернуты на подолах, чтобы продемонстрировать ее высокие светлые туфли-лодочки.

В частности, Зендая добавила к луку серьги и браслеты.

Сейчас звезда "Эйфории" встречается с британским актером Томом Холландом. Об их романе стало известно в конце 2021, хотя до этого их несколько лет подозревали в отношениях. Пара редко комментирует свою личную жизнь.

Напомним, Зендая выбрала очень откровенное платье на премьеру второй "Дюны".

Также Фокус писал о редком комментарии Зендаи относительно ее бойфренда Тома Холланда.