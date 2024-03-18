Зендею і Тома Голланда помітили на рідкісному побаченні (фото)

На фоні чуток про розрив зіркова пара відвідала спортивну подію. Зендея привітала першу ракетку світу Ігу Свьонтек.

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Американську акторку Зендею і актора Тома Голланда помітили на рідкісному побаченні в Каліфорнії. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара відвідала жіночий тенісний турнір BNP Paribas Open у неділю, 17 березня 2024 року. Зендея, яка грає тренера з тенісу в майбутньому фільмі "Суперники", була в тенісній спідниці та білому короткому топі, додавши до спортивного образу молочну кофту.

Тим часом "Спайдермен" обрав для рідкісного виходу у світ з коханою білу футболку та коричневий жакет, доповнивши аутфіт напівпрозорими окулярами.

Том Голланд та Зендея Фото: Getty Images

Пізніше акторка привітала переможницю великого матчу, польську тенісистку Ігу Cвьонтек, коли вони разом позували біля корту. Перша ракетка світу Іга перемогла у фіналі грецьку тенісистку Марію Саккарі.

Іга Свьонтек та Зендея Фото: Getty Images

Вихід стався після того, як Зендея і Том спровокували чутки про розставання, адже тривалий час не виходили разом на публіку.

Том Голланд та Зендея

До того ж, зірка "Дюни" відписалася від Тома в Instagram. Втім, згодом знаменитості спростували домисли в мережі.

Акторська пара познайомилася на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому" у 2016 році. Певний час ходили чутки про їхній роман, проте знаменитості не підтверджували їх. Пара розповіла про стосунки лише восени 2021 року.

Після цього Том та Зендея хоч і стали частіше зʼявлятися разом на публіці, проте практично не коментували своє особисте життя.

Нагадаємо, Зендея дала рідкісний коментар про свого коханого.

Також Фокус писав про появу Зендеї на премʼєрі "Дюни" в Парижі.