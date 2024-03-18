Зендею і Тома Голланда помітили на рідкісному побаченні (фото)
На фоні чуток про розрив зіркова пара відвідала спортивну подію. Зендея привітала першу ракетку світу Ігу Свьонтек.
Американську акторку Зендею і актора Тома Голланда помітили на рідкісному побаченні в Каліфорнії. Про це пише Daily Mail.
Зіркова пара відвідала жіночий тенісний турнір BNP Paribas Open у неділю, 17 березня 2024 року. Зендея, яка грає тренера з тенісу в майбутньому фільмі "Суперники", була в тенісній спідниці та білому короткому топі, додавши до спортивного образу молочну кофту.
Тим часом "Спайдермен" обрав для рідкісного виходу у світ з коханою білу футболку та коричневий жакет, доповнивши аутфіт напівпрозорими окулярами.
Пізніше акторка привітала переможницю великого матчу, польську тенісистку Ігу Cвьонтек, коли вони разом позували біля корту. Перша ракетка світу Іга перемогла у фіналі грецьку тенісистку Марію Саккарі.
Вихід стався після того, як Зендея і Том спровокували чутки про розставання, адже тривалий час не виходили разом на публіку.
До того ж, зірка "Дюни" відписалася від Тома в Instagram. Втім, згодом знаменитості спростували домисли в мережі.
Акторська пара познайомилася на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому" у 2016 році. Певний час ходили чутки про їхній роман, проте знаменитості не підтверджували їх. Пара розповіла про стосунки лише восени 2021 року.
Після цього Том та Зендея хоч і стали частіше зʼявлятися разом на публіці, проте практично не коментували своє особисте життя.
Нагадаємо, Зендея дала рідкісний коментар про свого коханого.
Також Фокус писав про появу Зендеї на премʼєрі "Дюни" в Парижі.