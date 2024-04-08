Зендая вышла на публику в образе невесты (фото)

Знаменитость выбрала образ со шлейфом. Она посетила премьеру своего нового фильма во Франции.

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27-летняя американская актриса Зендая появилась на публике в образе невесты, посетив премьеру своего нового фильма "Соперники" в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана выбрала для выхода роскошное белое платье без бретелек, выходя на красную дорожку во французской столице. Наряд включал приталенный лиф с акцентным поясом и длинным шлейфом.

Зендая Фото: Getty Images

Девушка Тома Холланда дополняла вечерний образ бриллиантовым ожерельем, серьгами и кольцом.

Зендая Фото: Getty Images

Отметим, что фильм "Соперники" — это спортивная драма, в которой Зендая оказалась в центре напряженного любовного треугольника.

Трейлер фильма "Соперники"

Актриса пока не замужем, однако несколько лет встречается с Томом Холландом.

Звездная пара познакомилась на съемках картины "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году. Некоторое время ходили слухи об их романе, однако Том и Зендая не подтверждали их. Пара рассказала об отношениях только осенью 2021 года.

После этого влюбленные хоть и стали чаще появляться вместе на публике, однако практически не комментировали свою личную жизнь.

Зендая и Том Холланд Фото: Tracy Borman\Twitter

Напомним, Зендая посетила событие в платье с глубоким декольте.

Также Фокус писал о редком появлении Зендаи и Тома Холланда на публике.