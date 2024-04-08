Зендеї в Парижі подарували величезний круасан (відео)

Попозувавши з круасаном, акторка повернула його шанувальникам, пообіцявши забрати пізніше.

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27-річна американська акторка Зендея на прем'єрі фільму "Суперники" в Парижі отримала від шанувальників незвичний подарунок, коли йшла червоною доріжкою, пише BuzzFeed.

Один із фанатів підніс знаменитості гігантський їстівний круасан. Мережі облетіли відео та фото здивованого обличчя акторки, яка швидко взяла себе в руки. Після кількох секунд сміху і спілкування з фанатами, а також позування з випічкою, зірка повідомила їм, що, на жаль, їй поки що доведеться залишити круасан у них. Вона пообіцяла повернутися, щоб забрати його. Чи зробила вона це, історія замовчує.

На прем'єрі Зендея була в розкішній білій сукні без бретелей зі струмливою спідницею.

"Зендея може похвалитися будь-яким аксесуаром на червоній доріжці, навіть круасаном: підтверджено", "На Зендеї все виглядає добре!" , — відреагували в мережі на позування актриси з випічкою.

Раніше Зендея була помічена на рідкісному публічному побаченні з актором Томом Голландом, з яким зустрічається з 2021 року. Зіркова пара відвідала жіночий тенісний турнір BNP Paribas Open 17 березня 2024 року. Зендая, яка грає тренерку з тенісу в майбутньому фільмі "Суперники", була в тенісній спідниці та білому короткому топі, додавши до спортивного образу молочну кофту.

Нагадаємо, Фокус писав, що Зендея дала рідкісний коментар про Тома Голланда.