Зендее в Париже подарили огромный круассан (видео)

Попозировав с круассаном, актриса вернула его поклонникам, пообещав забрать попозже.

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27-летняя американская актриса Зендея на премьере фильма "Соперники" в Париже получила от поклонников необычный подарок, когда шла по красной дорожке, пишет BuzzFeed.

Один из фанатов преподнес знаменитости гигантский съедобный круассан. Сети облетели видео и фото удивленного лица актрисы, которая быстро взяла себя в руки. После нескольких секунд смеха и общения с фанатами, а также позирования с выпечкой, звезда сообщила им, что, к сожалению, ей пока придется оставить круассан у них. Она пообещала вернуться, чтобы забрать его. Сделала ли она это, история умалчивает.

На премьере Зендея была в роскошном белом платье без бретелек со струящейся юбкой.

"Зендея может похвастаться любым аксессуаром на красной дорожке, даже круассаном: подтверждено", "На Зендее все выглядит хорошо!" , – отреагировали в сети на позирование актрисы с выпечкой.

Ранее Зендея была замечена на редком публичном свидании с актером Томом Холландом, с которым встречается с 2021 года. Звездная пара посетила женский теннисный турнир BNP Paribas Open 17 марта 2024 года. Зендая, которая играет тренера по теннису в предстоящем фильме "Соперники", была в теннисной юбке и белом коротком топе, добавив к спортивному образу молочную кофту.

Напомним, Фокус писал, что Зендея дала редкий комментарий о Томе Холланде.