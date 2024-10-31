Louis Vuitton представив ексклюзивну собачу будку з натуральної шкіри (фото)

Абсолютна розкіш для найкращого друга людини коштує 66 тисяч доларів.

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Відомий бренд Louis Vuitton представив будку під назвою Kennel Trunk для домашніх вихованців із натуральної шкіри. Коштує така будка 66 тисяч доларів, про що сказано на сайті компанії.

У будки є знімні дверцята і нижня частина для зручного прибирання.

"Pharrell Williams (креативний директор чоловічої лінії, — ред.) перетворює традиційний жорсткий корпус House на чудову собачу будку. Абсолютна розкіш для найкращого друга людини, Kennel Trunk створює ілюзію будинку з дахом і вікнами. Дуже функціональний, двері знімні, а дно багажника можна відкрити для легкого чищення", — сказано в описі товару.

Будка для вихованців LV Фото: Louis Vuitton

Будка для вихованців LV Фото: Louis Vuitton

Будка для вихованців LV Фото: Louis Vuitton

Раніше Фокус писав, що собака допоміг врятувати свого господаря, який 30 днів виживав у лісі. Роберт Шок планував пробігти приблизно 32 км стежкою вздовж річки, взявши з собою тільки шорти, собаку Фредді і трохи води. Чоловіка підвела його застаріла карта.

Також ми повідомляли про випадок, коли собака слідував за фотографом Google Maps і з'явився в більш ніж у 1000 місцях. Золотистий ретривер Мару є "неофіційним собакою-поводирем" острова Чукдо в Японському морі.