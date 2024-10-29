Собака допоміг врятувати свого господаря, який 30 днів виживав у лісі (фото)

Роберт Шок планував пробігти близько 32 км стежкою вздовж річки, взявши з собою лише шорти, собаку Фредді та трохи води. Чоловіка підвела його застаріла карта.

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39-річний Роберт Шок із Блейна, штат Вашингтон (США), заблукав у дикій місцевості Північних Каскадів на цілий місяць. Його пробіжка перетворилася на боротьбу за виживання. Про це пише New York Post.

Чоловік планував пробігти 20 миль (32 км) стежкою вздовж річки Чіллівак, взявши з собою лише шорти, собаку Фредді та трохи води. Однак його застаріла карта не врахувала руйнування від лісових пожеж, і він збився зі шляху.

"Я не був готовий до такого випробування. Не думав, що залишуся без їжі та одягу так надовго", — зізнався американець.

Роберт Шок планував пробігти близько 32 км стежкою вздовж річки, взявши із собою лише шорти, собаку Фредді та трохи води Фото: New York Post

Уже на другий день у Шока розрядився телефон, а на третій він відправив собаку додому, сподіваючись, що його знайдуть і піднімуть тривогу. Чоловік виживав, харчуючись ягодами та грибами. Він втратив лік часу і почав втрачати надію.

"Я їв те, що знаходив, але був на межі відчаю. Я кричав про допомогу, але в якийсь момент просто перестав вірити, що мене знайдуть", — розповів він.

Мати Шока, Джен Томпсон, дізналася про зникнення сина тільки після того, як собаку на прізвисько Фредді помітили на вулиці. Вона зв'язалася з поліцією, що дало старт пошуковим роботам.

30 днів потому, страждаючи від дизентерії й ослаблений, Шок перебував на березі річки й був упевнений, що не переживе цю ніч.

"Я зрозумів, що це мій останній шанс, і закричав щосили", — згадує він.

30 днів потому, страждаючи від дизентерії й ослаблений, Шок перебував на березі річки Фото: New York Post

На щастя, його почула група волонтерів, які відновлюють стежку. Шока доправили на вертольоті до лікарні, де він провів місяць, відновлюючись. Зараз він перебуває в Огайо, де відновлюється під наглядом батька. Чоловік планує повернутися до музики та бігу, але зізнається, що більше не ризикуватиме.

"Цей досвід змінив мене. Я постарів на цілі роки за ці 30 днів, але сподіваюся повернути свої сили", — додав американець.

Раніше Фокус повідомляв, що круїзний лайнер опинився в епіцентрі 9-метрової хвилі. В умовах негоди корабель тимчасово втратив керування, відхилився від курсу і був змушений зупинитися. На борту перебували 943 пасажири й 503 члени екіпажу.

Також стало відомо, що моряк 76 днів виживав на надувному човні посеред океану. Стів Каллахан спроєктував і побудував човен "Наполеон Соло", який зазнав аварії. Чоловікові вдалося врятуватися на надувному плоту, проте він опинився на відстані 1287 км від берега.