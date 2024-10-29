Собака помогла спасти своего хозяина, который 30 дней выживал в лесу (фото)

Роберт Шок планировал пробежать около 32 км по тропе вдоль реки, взяв с собой только шорты, собаку Фредди и немного воды. Мужчину подвела его устаревшая карта.

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39-летний Роберт Шок из Блейна, штат Вашингтон (США), заблудился в дикой местности Северных Каскадов на целый месяц. Его пробежка превратилась в борьбу за выживание. Об этом пишет New York Post.

Мужчина планировал пробежать 20 миль (32 км) по тропе вдоль реки Чилливак, взяв с собой только шорты, собаку Фредди и немного воды. Однако его устаревшая карта не учла разрушения от лесных пожаров, и он сбился с пути.

"Я не был готов к такому испытанию. Не думал, что останусь без еды и одежды так надолго", — признался американец.

Роберт Шок планировал пробежать около 32 км по тропе вдоль реки, взяв с собой только шорты, собаку Фредди и немного воды Фото: New York Post

Уже на второй день у Шока разрядился телефон, а на третий он отправил собаку домой в надежде, что ее найдут и поднимут тревогу. Мужчина выживал, питаясь ягодами и грибами. Он потерям счет времени и начал терять надежду.

"Я ел то, что находил, но был на грани отчаяния. Я кричал о помощи, но в какой-то момент просто перестал верить, что меня найдут", — рассказал он.

Мать Шока, Джен Томпсон, узнала о пропаже сына только после того, как собаку по кличке Фредди заметили на улице. Она связалась с полицией, что дало старт поисковым работам.

30 дней спустя, страдающий от дизентерии и ослабленный, Шок находился на берегу реки и был уверен, что не переживет эту ночь.

"Я понял, что это мой последний шанс, и закричал изо всех сил", — вспоминает он.

30 дней спустя, страдающий от дизентерии и ослабленный, Шок находился на берегу реки Фото: New York Post

К счастью, его услышала группа волонтеров, восстанавливающих тропу. Шока доставили на вертолете в больницу, где он провел месяц, восстанавливаясь. Сейчас он находится в Огайо, где восстанавливается под присмотром отца. Мужчина планирует вернуться к музыке и бегу, но признается, что больше не будет рисковать.

"Этот опыт изменил меня. Я постарел на целые годы за эти 30 дней, но надеюсь вернуть свои силы", — добавил американец.

Ранее Фокус сообщал, что круизный лайнер оказался в эпицентре 9-метровой волны. В условиях непогоды корабль временно потерял управление, отклонился от курса и был вынужден остановиться. На борту находились 943 пассажира и 503 члена экипажа.

Также стало известно, что моряк 76 дней выживал на надувной лодке посреди океана. Стив Каллахан спроектировал и построил лодку "Наполеон Соло", которая потерпела крушение. Мужчине удалось спастись на надувном плоту, однако он оказался на расстоянии 1287 км от берега.