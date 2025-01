Особливий інгредієнт: 124-річна китаянка розкрила секрет свого довголіття (фото)

Цю Чай може претендувати на новий рекорд у Книзі рекордів Гіннеса. У свої 124 роки жінка веде активний спосіб життя. Вона розчісує волосся, годує гусей і топить піч дровами.

Мешканка Китаю Цю Чай, якій виповнилося 124 роки, розкрила секрет свого довголіття — регулярне вживання сала. Її історія викликала великий інтерес, оскільки вона може претендувати на рекорд у Книзі рекордів Гіннеса. Про це пише Need To Know.

Жінка народилася 1 січня 1901 року в містечку Хуаган. Вона вважається найстарішою людиною у своєму регіоні, а, можливо, і в усьому світі. На сьогоднішній день офіційною рекордсменкою залишається японка Томіко Ітоока, якій виповнилося 116 років. Однак Цю Чай може стати новою конкуренткою за титул.

Видання зазначає, що своє 124-річчя китаянка відсвяткувала вдома, в оточенні сім'ї та друзів. В обстановці, прикрашеній червоними ліхтарями й килимовою доріжкою, вона поділилася своїми звичками, які, на її думку, допомогли їй прожити довге і здорове життя.

За словами Цю, секрет криється в простих ритуалах: триразовому харчуванні, прогулянках на свіжому повітрі та ранньому відході до сну — не пізніше 20:00. Головною складовою її раціону є рис, змішаний зі шматочком сала розміром з м'ячик для настільного тенісу. Попри рекомендації лікарів скоротити вживання тваринного жиру через проблеми зі здоров'ям, вона продовжує дотримуватися свого режиму харчування.

У такому поважному віці Цю веде активний спосіб життя Фото: Jam Press

Навіть у такому поважному віці Цю веде активний спосіб життя. Вона розчісує волосся, годує гусей і топить піч дровами. Раніше вона щовечора з'їдала велику миску локшини з рослинною олією, але зараз віддає перевагу простішій страві — рису зі злаками та свіжими овочами.

Життя Цю Чай не було легким. Після смерті чоловіка вона одна ростила чотирьох дітей. У віці 70 років їй довелося пережити втрату старшого сина. Сьогодні вона живе зі своєю онукою Цю Таохуа, якій 60 років. Щороку жителі міста збираються, щоб відсвяткувати довге життя місцевої легенди.

