Довгожителі вперлися в стелю: вчені з'ясували, що люди, можливо, досягли меж довголіття

Збільшення тривалості життя стоїть на першому місці в списку цілей мільйонів людей, які домагаються її найрізноманітнішими методами. Однак нещодавно вчені з'ясували межу, за яку нам не вдасться зайти найближчим часом.

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Питання про те, як довго можуть жити люди, вже давно є предметом наукових досліджень. Жанна Кальман, француженка, яка дожила до 122 років і 164 днів, встановила еталон людського довголіття. Дослідники міркували про те, чи зможуть люди жити набагато довше, і дехто оцінював потенційну стелю в 150 років. Однак дослідження Чиказького університету припускає, що сучасні досягнення медицини не зможуть значно збільшити тривалість життя людини за межі наявних біологічних меж, пише Prevention.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Aging і проведеному під керівництвом С. Джея Ольшанського . Джея Ольшанського, вчені з'ясували, що медичні втручання здебільшого додають роки до життя за рахунок відтермінування захворювань, а не боротьби з основним процесом старіння. Ольшанський, експерт у галузі епідеміології та біостатистики, стверджує, що час, "створений" медициною, приносить убутковий прибуток у довгостроковій перспективі.

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Він зазначає, що, незважаючи на прискорення темпів розвитку медицини, їхній внесок у зростання тривалості життя дедалі більше сповільнюється. Ця тенденція відображається в статистиці тривалості життя, наприклад, у США, яка досягла 20-річного мінімуму 2023 року, що значною мірою пояснюється системними проблемами охорони здоров'я. У дослідженні підкреслюється суттєва відмінність між тривалістю життя і тривалістю здоров'я — роками, протягом яких людина залишається здоровою.

Сучасні тенденції свідчать про те, що, хоча люди живуть довше, їхні додаткові роки часто характеризуються поганим самопочуттям і в'янучим здоров'ям. Звіт Оксфордського університету та Університетського коледжу Лондона підтверджує це, відзначаючи зростаючу невідповідність між тривалістю життя та рівнем здоров'я, особливо серед бебі-бумерів — людей, народжених у період з 1946 по 1964 рік.

Щоб домогтися значного прогресу, Ольшанський пропонує змістити акцент із простого продовження життя на зміцнення здоров'я в пізні роки. Потенціал для прориву лежить у геронауці, що вивчає старіння, вважає він.

Жоан Педру де Магальяеш з Бірмінгемського університету пропонує свої ідеї з цього приводу, вказуючи на гренландського кита, морського ссавця, здатного прожити понад 200 років, як на цільову модель довголіття. Ці кити демонструють чудові механізми відновлення ДНК і володіють геном P53, що пригнічує рак.

Незважаючи на очікуване зростання кількості столітніх людей — за прогнозами Pew Research Center, у найближчі три десятиліття їхня кількість збільшиться вчетверо, це зростання навряд чи істотно вплине на загальну тривалість життя, вважають автори. Як зазначає Ольшанський, найважливішим завданням на майбутнє є усунення корінних причин старіння, щоб домогтися істотних переваг для здоров'я населення похилого віку, а не гонитва за простим збільшенням чисел.

Раніше Фокус писав про виявлення двох факторів, які змушують нас старіти раніше. Нове дослідження припускає, що на швидкість нашого старіння також впливає місце, де ми живемо.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ліки від тиску, що збільшують тривалість життя. Можливо, наука і не відкрила таблетку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.