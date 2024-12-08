Дожити до 100 років і більше: вчені розкрили секрет ірландських довгожителів

Дослідники виявили, що досягнення в галузі медицини та поліпшення харчування — не єдині чинники, що впливають на довголіття.

Довгожителі Ірландії народилися до заснування держави і є однією з найбільш демографічних груп в Ірландії, що швидко зростають. Ця група пережила кілька воєн, появу електрики та висадку на Місяць, а їхня кількість з 2018 року — 386 осіб, збільшилася майже вдвічі до 2023 року — до 736 осіб, пише Irish Independent.

У новому дослідженні вчені зосередилися на довгожителях Ірландії та розкритті секрету їхнього довгого життя. У більшості досліджень вчені називають основними факторами довголіття досягнення в галузі медицини та поліпшення харчування. Але тепер учені також вивчили й інші чинники, наприклад, психологічні та соціальні.

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У новому дослідженні вчені проаналізували групу з 17 довгожителів Ірландії: 10 жінок і 7 чоловіків. У результаті вчені отримали уявлення про їхнє дитинство, зв'язки з сім'єю і друзями, релігійні переконання, а також погляди на спосіб життя і старіння.

За словами 103-річного фермера з Тіпперері, у дитинстві, у 1920-30-х роках, вони з іншими дітьми працювали й робили внесок у виживання сім'ї — очікувалося, що діти будуть долучені до цього процесу з раннього віку. Наприклад, вони збирали на полях кукурудзу, працюючи повний робочий день.

Автори дослідження зазначають, що ключова роль сім'ї проходила крізь усе дослідження, адже схожий досвід спостерігався в ранньому віці й в інших реципієнтів. Багато учасників згадували, що їх виховували та захищали, і більшість згадували своє дитинство "напрочуд позитивно", попри різні труднощі в "бурхливу епоху ірландської історії".

Усі учасники дослідження також відзначили цінність приналежності до ширших спільнот. Більшість із них стверджували, що ніколи не почувалися самотніми і їх завжди оточували люди. Також дослідження показало, що довгожителі, схоже, розвинули сильне почуття самостійності.

За словами авторки дослідження, викладачки кафедри сестринської справи та охорони здоров'я в Технологічному університеті Шеннона, докторки Елісон Феган, вони з колегами помітили, що всі реципієнти наголошували на важливості своєї соціальної пов'язаності. Цікаво, що ця пов'язаність не була чимось значним з віком, але була помітна протягом усього життя.

Ще одним чинником стала релігія, яка сприяла розвитку дружби й стосунків у житті. Реципієнти наголошували на зв'язках, які в них були з іншими через релігію, як вона допомагала їм залишатися залученими, давала їм відчуття мети та зміцнювала їхню життєрадісну натуру

Зазначимо, що результати нового дослідження перегукуються з висновками інших міжнародних досліджень. У всіх них вчені виявили кореляцію між соціальною пов'язаністю і добробутом як у більш пізньому віці, так і протягом усього життя. Причому, не тільки з погляду соціології та психології, але також і біології.

Коли справа дійшла до виходу на пенсію, люди, які офіційно вийшли на пенсію, замінили своє повсякденне життя іншими видами діяльності. Багато хто продовжував займатися іншою роботою або діяльністю, такою як хобі, догляд за дітьми або волонтерство.

Ще одним важливим фактором, на думку вчених, є прийняття вікових змін: щире ставлення до старіння та загальне відчуття легкості й розслабленості були рисою характеру, що спостерігалася майже в усіх учасників дослідження. Дослідження, також виявило, що учасники, як правило, мали схильність отримувати максимум із речей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися про простий спосіб досягнення довголіття.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.