Дожить до 100 лет и больше: ученые раскрыли секрет ирландских долгожителей

Исследователи обнаружили, что достижения в области медицины и улучшение питания — не единственные факторы, влияющие на долголетие.

Долгожители Ирландии родились до основания государства и являются одной из самых быстрорастущих демографических групп в Ирландии. Эта группа пережила несколько войн, появление электричества и высадку на Луну, а их количество с 2018 года — 386 человек, увеличилось почти вдвое к 2023 году — до 736 человек, пишет Irish Independent.

В новом исследовании ученые сосредоточились на долгожителях Ирландии и раскрытии секрета их долгой жизни. В большинстве исследований ученые называют основными факторами долголетия достижения в области медицины и улучшение питания. Но теперь ученые также изучили и другие факторы, например, психологические и социальные.

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В новом исследовании ученые проанализировали группу из 17 долгожителей Ирландии: 10 женщин и 7 мужчин. В результате ученые получили представление об их детстве, связях с семьей и друзьями, религиозных убеждениях, а также взглядах на образ жизни и старение.

По словам 103-летнего фермера из Типперэри, в детстве, в 1920-30-х годах, они с другими детьми работали и вносили вклад в выживание семьи — ожидалось, что дети будут приурочены к этому процессу с раннего возраста. Например, они собирали на полях кукурузу, работая полный рабочий день.

Авторы исследования отмечают, что ключевая роль семьи проходила через все исследование, так как похожий опыт наблюдался в раннем возрасте и у других реципиентов. Многие участники вспоминали, что их воспитывали и защищали, и большинство вспоминали свое детство "удивительно позитивно", несмотря на различные трудности в "бурную эпоху ирландской истории".

Все участники исследования также отметили ценность принадлежности к более широким сообществам. Большинство из них утверждали, что никогда не чувствовали себя одинокими и их всегда окружали люди. Также исследование показало, что долгожители, похоже, развили сильное чувство самостоятельности.

По словам автора исследования, преподавателя кафедры сестринского дела и здравоохранения в Технологическом университете Шеннона, доктора Элисон Фэган, они с коллегами заметили, что все реципиенты отмечали важность своей социальной связанности. Любопытно, что эта связанность не была чем-то значительным с возрастом, но была заметна в течение всей жизни.

Еще одним фактором стала религия, которая способствовала развитию дружбы и отношений в жизни. Реципиенты подчеркивали связи, которые у них были с другими через религию, как она помогала им оставаться вовлеченными, давала им чувство цели и укрепляла их жизнерадостную натуру

Отметим, что результаты нового исследования перекликаются с выводами других международных исследований. Во всех них ученые обнаружили корреляцию между социальной связанностью и благополучием как в более позднем возрасте, так и в течение всей жизни. Причем, не только с точки зрения социологии и психологии, но также и биологии.

Когда дело дошло до выхода на пенсию, люди, которые официально вышли на пенсию, заменили свою повседневную жизнь другими видами деятельности. Многие продолжали заниматься другой работой или деятельностью, такой как хобби, присмотр за детьми или волонтерство.

Еще одним важным фактором, по мнению ученых, является принятие возрастных изменений: искреннее отношение к старению и общее чувство легкости и расслабленности были чертой характера, наблюдаемой почти у всех участников исследования. Исследование, также выявило, что участники, как правило, имели склонность извлекать максимум из вещей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали о простом способе достижения долголетия.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.