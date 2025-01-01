Долгожители уперлись в потолок: ученые выяснили, что люди, возможно, достигли границ долголетия

Увеличение продолжительности жизни стоит на первом месте в списке целей миллионов людей, которые добиваются ее самыми разными методами. Однако недавно ученые выяснили черту, за которую нам не удастся зайти в ближайшее время.

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Вопрос о том, как долго могут жить люди, уже давно является предметом научных исследований. Жанна Кальман, француженка, дожившая до 122 лет и 164 дней, установила эталон человеческого долголетия. Исследователи рассуждали о том, смогут ли люди жить намного дольше, и некоторые оценивали yfi потенциальный потолок в 150 лет. Однако исследование Чикагского университета предполагает, что современные достижения медицины не смогут значительно увеличить продолжительность жизни человека за пределы существующих биологических границ, пишет Prevention.

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В исследовании, опубликованном в журнале Nature Aging и проведенном под руководством С. Джея Ольшанского, ученые выяснили, что медицинские вмешательства в основном добавляют годы к жизни за счет отсрочки заболеваний, а не борьбы с основным процессом старения. Ольшанский, эксперт в области эпидемиологии и биостатистики, утверждает, что время, "созданное" медициной, приносит убывающую прибыль в долгосроке.

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Он отмечает, что, несмотря на ускорение темпов развития медицины, их вклад в рост продолжительности жизни все больше замедляется. Эта тенденция отражается в статистике продолжительности жизни, например, в США, которая достигла 20-летнего минимума в 2023 году, что в значительной степени объясняется системными проблемами здравоохранения. В исследовании подчеркивается существенное различие между продолжительностью жизни и продолжительностью здоровья — годами, в течение которых человек остается здоровым.

Современные тенденции говорят о том, что, хотя люди живут дольше, их дополнительные годы часто характеризуются плохим самочувствием и увядающим здоровьем. Отчет Оксфордского университета и Университетского колледжа Лондона подтверждает это, отмечая растущее несоответствие между продолжительностью жизни и уровнем здоровья, особенно среди бэби-бумеров — людей, родившихся в период с 1946 по 1964 год.

Чтобы добиться значимого прогресса, Ольшанский предлагает сместить акцент с простого продления жизни на укрепление здоровья в поздние годы. Потенциал для прорыва лежит в геронауке, изучающей старение, считает он.

Жоан Педру де Магальяэш из Бирмингемского университета предлагает свои идеи на этот счет, указывая на гренландского кита, морское млекопитающее, способное прожить более 200 лет, как на целевую модель долголетия. Эти киты демонстрируют превосходные механизмы восстановления ДНК и обладают геном P53, подавляющим рак.

Несмотря на ожидаемый рост числа столетних людей — по прогнозам Pew Research Center, в ближайшие три десятилетия их число увеличится в четыре раза, этот рост вряд ли существенно повлияет на общую продолжительность жизни, считают авторы. Как отмечает Ольшанский, важнейшей задачей на будущее является устранение коренных причин старения, чтобы добиться существенных преимуществ для здоровья пожилого населения, а не погоня за простым увеличением чисел.

Ранее Фокус писал об обнаружении двух факторов, заставляющих нас стареть раньше. Новое исследование предполагает, что на скорость нашего старения также влияет место, где мы живем.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили лекарство от давления, увеличивающее продолжительность жизни. Возможно, наука и не открыла таблетку вечной молодости, но распространенный препарат от гипертонии подает надежды на эффективное замедление старения, согласно исследованию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.