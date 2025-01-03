Філіппінські рибалки виловили китайський дрон-планер Sea Wing: у чому його особливості (фото, відео)

Аналогічні підводні дрони, здатні тижнями долати великі відстані, знаходили в Південнокитайському морі в минулі роки. За даними поліції Філіппін, у цього дрона є антена і "око", які можна використовувати для спостереження і розвідки.

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Влада Філіппін вивчає те, що, вочевидь, є китайським підводним безпілотником типу підводного планера, який місцеві рибалки виловили на початку поточного тижня. Щонайменше три підводні дрони в різних районах навколо Індонезії знаходили в період з 2019 по 2020 рік. Про це пише The War Zone.

Китайський дрон-планер Sea Wing

Судячи з усього, конструкція призначена для використання в морських дослідженнях, але вона також може мати військове застосування.

Рибалка виявив безпілотник приблизно за дев'ять кілометрів від узбережжя муніципалітету Сан-Паскуаль у Масбаті, острівній провінції Філіппін, 30 грудня. Довжина дрона близько двох метрів, спочатку його передали Філіппінській національній поліції, а потім — ВМС.

Sea Wing дрон

Sea Wing дрон

Пофарбований у жовтий дрон має торпедоподібний основний корпус з одним плавцем і виступом, схожим на жало. Також до корпусу прикріплено два більші плавники чорного кольору, що нагадують крила. На знімках, опублікованих пресслужбою поліції, видно маркування HY-119 і HY-L0119.

Sea Wing дрон

"На підставі нашого відкритого дослідження робимо висновок про те, що HY-119 — частина китайської підводної навігаційної та комунікаційної системи", — сказав регіональний директор поліції бригадний генерал Андре Дізон.

Він зазначив, що у дрона є "антена й око, які можна використовувати для спостереження", дослідження засвідчили, що "його можна застосовувати в моніторингу та розвідці".

Маркування HY-L0119

Sea Wing дрон

Безпілотники, які минулими роками знаходили поруч із Філіппінами та Індонезією, також мають багато спільного з китайським дроном-планером Sea Wing, який державна Китайська академія наук (CAS) розробила понад десять років тому. Підводні безпілотники цього типу використовують внутрішню систему для зміни своєї плавучості. У минулих повідомленнях китайських державних ЗМІ стверджувалося, що Sea Wing може працювати до 30 днів і занурюватися на глибину понад 6 км.

Офіційно CAS використовувала Sea Wings для різних підводних дослідницьких цілей, включно з вимірюванням сили й напрямку течій, температури води, рівня кисню і солоності за допомогою акустичних та інших датчиків. Це звичайні завдання для безпілотних апаратів, які також перебувають на озброєнні ВМС США та інших організацій.

Автори публікації зазначають, що межа між цивільними дослідницькими засобами та військовими в Китаї часто розмита. Багато цивільних організацій КНР тісно пов'язані з Народно-визвольною армією (НВАК).

Морське крило Морське крило Морське крило Морське крило Морське крило Морське крило Морське крило Морське крило Морське крило

Залишається невідомим, яка роль відводилася цьому дрону, що його виявили біля філіппінського узбережжя, та чи був він у робочому стані, чи перестав функціонувати та плив за течією. Але його виявили в той час, коли між Китаєм і Філіппінами зростає геополітична напруженість.

За даними місцевої поліції, знахідка HY-119 спричинить значні наслідки й надає певну інформацію про підводні технології та можливості ВМФ.

"Влада ретельно досліджує цей девайс, його походження, а також те, яким може бути вплив цих систем на національну безпеку і морські операції", — повідомлялося в заяві поліції. Філіппіни можуть надалі звернутися до партнерів, особливо до США для допомоги в проведенні розслідування.

Нагадаємо, що з'явилися дані про те, скільки далекобійних дронів і крилатих ракет отримають ЗСУ у 2025 році.

Також повідомлялося, що війська РФ окупували ще чотири населені пункти на Донбасі, про це 3 січня повідомили аналітики DeepState.