Филиппинские рыбаки выловили китайский дрон-планер Sea Wing: в чем его особенности (фото, видео)
Аналогичные подводные дроны, способные неделями преодолевать большие расстояния, находили в Южно-Китайском море в прошлые годы. По данным полиции Филиппин, у этого дрона есть антенна и "глаз", которые можно использовать для наблюдения и разведки.
Власти Филиппин изучают то, что, по всей видимости, является китайским подводным беспилотником типа подводного планера, который местные рыбаки выловили в начале текущей недели. По меньшей мере три подводных дрона в разных районах вокруг Индонезии находили период с 2019 по 2020 год. Об этом пишет The War Zone.
Судя по всему, конструкция предназначена для использования в морских исследованиях, но она также может иметь военное применение.
Рыбак обнаружил беспилотник примерно в девяти километрах от побережья муниципалитета Сан-Паскуаль в Масбате, островной провинции Филиппин, 30 декабря. Длина дрона около двух метров, вначале его передали Филиппинской национальной полиции, а затем — ВМС.
Окрашенный в желтый дрон имеет торпедообразный основной корпус с одним плавником и выступом, похожим на жало. Также к корпусу прикреплены два более крупных плавника черного цвета, напоминающие крылья. На снимках, опубликованных пресс-службой полиции, видны маркировки HY-119 и HY-L0119.
"На основании нашего открытого исследования делаем вывод о том, что HY-119 — часть китайской подводной навигационной и коммуникационной системы", — сказал региональный директор полиции бригадный генерал Андре Дизон.
Он отметил, что у дрона есть "антенна и глаз, которые можно использовать для наблюдения", исследования показали, что "он может применяться в мониторинге и разведке".
Беспилотники, которые в прошлые годы находили рядом с Филиппинами и Индонезией, также имеют много общего с китайским дроном-планером Sea Wing, который государственная Китайская академия наук (CAS) разработала более десяти лет назад. Подводные беспилотники этого типа используют внутреннюю систему для изменения своей плавучести. В прошлых сообщениях китайских государственных СМИ утверждалось, что Sea Wing может работать до 30 дней и погружаться на глубину более 6 км.
Официально CAS использовала Sea Wings для различных подводных исследовательских целей, включая измерение силы и направления течений, температуры воды, уровня кислорода и солености с помощью акустических и других датчиков. Это обычные задачи для беспилотных летательных аппаратов планирующего типа, которые также находятся на вооружении ВМС США и других организаций.
Авторы публикации отмечают, что граница между гражданскими исследовательскими средствами и военными в Китае часто размыта. Многие гражданские организации КНР тесно связаны с Народно-освободительной армией (НОАК).
Остается неизвестным, какая роль отводилась этому дрону, который обнаружили возле филиппинского побережья и был ли он в рабочем состоянии или же перестал функционировать и плыл по течению. Но его обнаружили в то время, когда между Китаем и Филиппинами растет геополитическая напряженность.
По данным местной полиции, находка HY-119 повлечет за собой значительные последствия и предоставляет определенную информацию о подводных технологиях и возможностях ВМФ.
"Власти тщательно исследуют этот девайс, его происхождение, а также то, каким может быть влияние этих систем на национальную безопасность и морские операции", — сообщалось в заявлении полиции. Филиппины могут в дальнейшем обратиться к партнерам, в особенности к США для помощи в проведении расследования.
Напомним, что появились данные о том, сколько дальнобойных дронов и крылатых ракет получат ВСУ в 2025 году.
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