Филиппинские рыбаки выловили китайский дрон-планер Sea Wing: в чем его особенности (фото, видео)

Аналогичные подводные дроны, способные неделями преодолевать большие расстояния, находили в Южно-Китайском море в прошлые годы. По данным полиции Филиппин, у этого дрона есть антенна и "глаз", которые можно использовать для наблюдения и разведки.

Related video

Власти Филиппин изучают то, что, по всей видимости, является китайским подводным беспилотником типа подводного планера, который местные рыбаки выловили в начале текущей недели. По меньшей мере три подводных дрона в разных районах вокруг Индонезии находили период с 2019 по 2020 год. Об этом пишет The War Zone.

Китайский дрон-планер Sea Wing

Судя по всему, конструкция предназначена для использования в морских исследованиях, но она также может иметь военное применение.

Рыбак обнаружил беспилотник примерно в девяти километрах от побережья муниципалитета Сан-Паскуаль в Масбате, островной провинции Филиппин, 30 декабря. Длина дрона около двух метров, вначале его передали Филиппинской национальной полиции, а затем — ВМС.

Sea Wing дрон

Sea Wing дрон

Окрашенный в желтый дрон имеет торпедообразный основной корпус с одним плавником и выступом, похожим на жало. Также к корпусу прикреплены два более крупных плавника черного цвета, напоминающие крылья. На снимках, опубликованных пресс-службой полиции, видны маркировки HY-119 и HY-L0119.

Sea Wing дрон

"На основании нашего открытого исследования делаем вывод о том, что HY-119 — часть китайской подводной навигационной и коммуникационной системы", — сказал региональный директор полиции бригадный генерал Андре Дизон.

Он отметил, что у дрона есть "антенна и глаз, которые можно использовать для наблюдения", исследования показали, что "он может применяться в мониторинге и разведке".

Маркировка HY-L0119

Sea Wing дрон

Беспилотники, которые в прошлые годы находили рядом с Филиппинами и Индонезией, также имеют много общего с китайским дроном-планером Sea Wing, который государственная Китайская академия наук (CAS) разработала более десяти лет назад. Подводные беспилотники этого типа используют внутреннюю систему для изменения своей плавучести. В прошлых сообщениях китайских государственных СМИ утверждалось, что Sea Wing может работать до 30 дней и погружаться на глубину более 6 км.

Официально CAS использовала Sea Wings для различных подводных исследовательских целей, включая измерение силы и направления течений, температуры воды, уровня кислорода и солености с помощью акустических и других датчиков. Это обычные задачи для беспилотных летательных аппаратов планирующего типа, которые также находятся на вооружении ВМС США и других организаций.

Авторы публикации отмечают, что граница между гражданскими исследовательскими средствами и военными в Китае часто размыта. Многие гражданские организации КНР тесно связаны с Народно-освободительной армией (НОАК).

Sea Wing Sea Wing Sea Wing Sea Wing Sea Wing Sea Wing Sea Wing Sea Wing Sea Wing

Остается неизвестным, какая роль отводилась этому дрону, который обнаружили возле филиппинского побережья и был ли он в рабочем состоянии или же перестал функционировать и плыл по течению. Но его обнаружили в то время, когда между Китаем и Филиппинами растет геополитическая напряженность.

По данным местной полиции, находка HY-119 повлечет за собой значительные последствия и предоставляет определенную информацию о подводных технологиях и возможностях ВМФ.

"Власти тщательно исследуют этот девайс, его происхождение, а также то, каким может быть влияние этих систем на национальную безопасность и морские операции", — сообщалось в заявлении полиции. Филиппины могут в дальнейшем обратиться к партнерам, в особенности к США для помощи в проведении расследования.

Напомним, что появились данные о том, сколько дальнобойных дронов и крылатых ракет получат ВСУ в 2025 году.

Также сообщалось, что войска РФ оккупировали еще четыре населенных пункта на Донбассе, об этом 3 января сообщили аналитики DeepState.