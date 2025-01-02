Чиновник переконав сина розлучитися з нареченою, щоб самому одружитися з нею (фото)

Історія про те, як Лю Ляньге переконав свого сина розлучитися з дівчиною, щоб потім самому залицятися до неї, давно стала предметом пліток у Китаї. Однак через його вплив та посаду преса ніколи офіційно не висвітлювала цю тему.

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Лю Ляньге, колишній голова Банку Китаю, нібито переконав свого сина розірвати стосунки з нареченою, щоб згодом самому одружитися з нею. Після розлучення з першою дружиною чиновник одружувався ще тричі, причому його нові дружини ставали все молодшими й привабливішими. Зрештою, кульмінацією став суперечливий четвертий союз з колишньою нареченою сина. Про це пише видання Oddity Central.

Востаннє 63-річний Лю Ляньге потрапив у заголовки новин торік у листопаді, коли йому винесли умовний смертний вирок з відстрочкою на два роки за отримання хабарів на суму 121 мільйон юанів ($17 мільйонів) і видачу незаконних кредитів на суму понад 3,32 мільярда юанів ($450 мільйонів) під час перебування на посаді голови Банку Китаю. Однак ще раніше він прославився завдяки своїй любові до молодих жінок.

Любов до молодих

Китайські ЗМІ вперше написали про ці дивні стосунки ще у 2023 році, невдовзі після його раптового звільнення з посади партійного секретаря банку та подальшого виключення з комуністичної партії.

Історія про те, як він переконав свого сина розлучитися з дівчиною, щоб потім самому залицятися до неї, давно стала предметом пліток у Китаї, але через його високе становище преса ніколи не висвітлювала цю тему офіційно.

Лю Ляньге прославився завдяки своїй любові до молодих жінок Фото: Twitter

Одного разу, коли син привів додому молоду наречену і сказав батькові, що планує одружитися, той і сам зачарувався красою дівчини. Через кілька днів після знайомства з майбутньою невісткою Лю почав тиснути на сина, щоб він порвав з нею, стверджуючи, що дівчина хоче отримати вигоду з їхніх статків та впливу.

Юнак намагався довести, що це помилкове рішення, але батько був невблаганний. Щоб переконатися, що хлопчина більше не загрожує його романтичним амбіціям, чиновник звів його з іншою дівчиною — дочкою свого старого друга.

Шлюб з невісткою

Потім він використав свої зв'язки, щоб знайти колишню "невістку", і почав засипати її подарунками – дорогими ювелірними виробами та предметами розкоші. Невдовзі красуня опиниться в його обіймах.

Втім, щастя пари було нетривалим. Того ж року хтось поскаржився в Комісію з дисциплінарної інспекції, після чого у чоловіка почалися проблеми. Пізніше йому довелося піти у відставку й відповідати перед судом за корупцію.

Повідомляється, що новина була настільки шокуючою, що занурила його сина у глибоку депресію. В якийсь момент стан хлопця настільки погіршився, що його довелось госпіталізувати.

Чиновнику довелось піти у відставку Фото: Twitter

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка створила 58-сторінкову презентацію PowerPoint, в якій детально описала історію численних зрад свого хлопця з більш ніж 300 коханками, й опублікувала результати розслідування в інтернеті.

А от 29-річна Меган МакҐі з Вірджинії, що в США, викрила зраду свого нареченого-військовослужбовця за допомогою мобільного застосунку. У листопаді 2020 року, після чотирьох років стосунків, її коханий раптово захотів зробити "перерву". Жінка відразу запідозрила, що чоловік зраджує.