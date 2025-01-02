Чиновник убедил сына развестись с невестой, чтобы самому жениться на ней (фото)

История о том, как Лю Ляньгэ убедил своего сына расстаться с девушкой, чтобы потом самому ухаживать за ней, давно стала предметом сплетен в Китае. Однако из-за его влияния и должности пресса никогда официально не освещала эту тему.

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Лю Ляньгэ, бывший глава Банка Китая, якобы убедил своего сына разорвать отношения с невестой, чтобы потом самому жениться на ней. После развода с первой женой чиновник женился еще трижды, причем его новые жены становились все моложе и привлекательнее. В конце концов, кульминацией стал противоречивый четвертый союз с бывшей невестой сына. Об этом пишет издание Oddity Central.

Последний раз 63-летний Лю Ляньгэ попал в заголовки новостей в ноябре прошлого года, когда ему вынесли условный смертный приговор с отсрочкой на два года за получение взяток на сумму 121 миллион юаней ($17 миллионов) и выдачу незаконных кредитов на сумму более 3,32 миллиарда юаней ($450 миллионов) во время пребывания на посту главы Банка Китая. Однако еще раньше он прославился благодаря своей любви к молодым женщинам.

Любовь к молодым

Китайские СМИ впервые написали об этих странных отношениях еще в 2023 году, вскоре после его внезапного увольнения с должности партийного секретаря банка и последующего исключения из коммунистической партии.

История о том, как он убедил своего сына расстаться с девушкой, чтобы потом самому ухаживать за ней, давно стала предметом сплетен в Китае, но из-за его высокого положения пресса никогда не освещала эту тему официально.

Лю Ляньгэ прославился благодаря своей любви к молодым женщинам Фото: Twitter

Однажды, когда сын привел домой молодую невесту и сказал отцу, что планирует жениться, тот и сам очаровался красотой девушки. Через несколько дней после знакомства с будущей невесткой Лю начал давить на сына, чтобы он порвал с ней, утверждая, что девушка хочет извлечь выгоду из их состояния и влияния.

Юноша пытался доказать, что это ошибочное решение, но отец был неумолим. Чтобы убедиться, что паренек больше не угрожает его романтическим амбициям, чиновник свел его с другой девушкой — дочерью своего старого друга.

Брак с невесткой

Затем он использовал свои связи, чтобы найти бывшую "невестку", и начал засыпать ее подарками — дорогими ювелирными изделиями и предметами роскоши. Вскоре красавица окажется в его объятиях.

Впрочем, счастье пары было непродолжительным. В том же году кто-то пожаловался в Комиссию по дисциплинарной инспекции, после чего у мужчины начались проблемы. Позже ему пришлось уйти в отставку и отвечать перед судом за коррупцию.

Сообщается, что новость была настолько шокирующей, что погрузила его сына в глубокую депрессию. В какой-то момент состояние парня настолько ухудшилось, что его пришлось госпитализировать.

Чиновнику пришлось уйти в отставку Фото: Twitter

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина создала 58-страничную презентацию PowerPoint, в которой подробно описала историю многочисленных измен своего парня с более чем 300 любовницами, и опубликовала результаты расследования в интернете.

А вот 29-летняя Меган МакГи из Вирджинии, что в США, разоблачила измену своего жениха-военнослужащего с помощью мобильного приложения. В ноябре 2020 года, после четырех лет отношений, ее возлюбленный внезапно захотел сделать "перерыв". Женщина сразу заподозрила, что муж изменяет.