Винні нові ліки: найстаріший кінь у світі несподівано помер, скільки йому було років

Кобила Ехокетт народилася в Аризоні, виросла у Швейцарії, але пізніше переїхала в Техас, США, до своїх господарів. Незважаючи на свій похилий вік, вона ніколи не втрачала кокетливості, особливо якщо поруч був жеребець.

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Чистокровна арабська кобила шоколадного забарвлення Ехокетт народилася 8 травня 1988 року і померла від гострої печінкової недостатності в грудні 2024 року, коли їй було 36 років і 222 дні. Цей вік, як зазначає Книга рекордів Гіннесса, еквівалентний тривалості життя людини в 110 років.

"Ми вперше побачили Ехокетт у квітні 1993 року, коли вона стояла у своєму стійлі в Швейцарії. У той момент ми відкрили для себе коня, який назавжди змінить наше життя. Вона подивилася на нас, нахиливши голову, майже як допитлива собака, — зворушливий і незвичайний жест, який одразу привернув нашу увагу", — розповів її власник Ендрю Гаус.

Ехокетт стала першим конем, якого купила родина, ознаменувавши початок зв'язку, що тривав понад три десятиліття.

Народившись у Прескотті, штат Аризона, Ехокетт переїхала до Швейцарії, коли була лошам. Народжена від Ніжної Любові та національного чемпіона Алладіна Ехо, вона отримала своє ім'я на честь батька, але її "кокетлива" натура залишалася однією з її визначальних рис упродовж усього життя.

Лоша Ехокетт із мамою

"Незважаючи на свій похилий вік, Ехокетт ніколи не втрачала свого кокетливого духу, особливо коли поруч був жеребець", — сказав Ендрю.

Вона переїхала в Остін 1998 року, влаштувавшись на землі сім'ї Гаус після п'яти років життя у Швейцарії. Вона любила проводити час, гріючись на яскравому сонці, відпочиваючи і щипаючи траву на пасовищах і відпочиваючи під тінистими деревами біля своєї стайні.

Лошатко Ехокетт

У Ехокетт був прекрасний апетит, і вона серйозно ставилася до свого щоденного графіку годування. Вона мала особливу здатність добувати собі закуски, зазвичай це була жменя гранульованого корму або яблук, бананів і винограду.

"Щоразу, коли вона помічала когось біля стайні, вона одразу ж підходила і наполегливо іржала, поки її прохання не задовольняли", — розповів Ендрю.

Також вона відчувала, коли хвіртка між пасовищем і садом залишалася без нагляду. Тоді вона пробиралася всередину, щоб почастуватися улюбленими ласощами — морквою і салатом.

Вона несподівано померла після початку прийому нових ліків.

"Якби був зроблений тест, ми, ймовірно, вчасно виявили б цю проблему з печінкою і змогли б припинити або зменшити дозу ліків, запобігши її смерті", — сказав Ендрю.

Сім'я Гаус планує використати спадщину Ехокетт для підвищення обізнаності про більшу кількість практик, що допомагають здоров'ю коней.

Нагадаємо, рисачка на прізвисько Світі, яка мешкає в Південній Кароліні (США), офіційно має найдовший хвіст серед мініатюрних коней. Його довжина — 181,02 см, що більше середнього людського зросту.

Фокус писав, що австралійський крокодил Кассіус помер у зоопарку Marineland Melanesia Crocodile Habitat. Рептилія з довжиною 5,48 метра була світовим рекордсменом.