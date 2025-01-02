Виновато новое лекарство: самая старая лошадь в мире неожиданно умерла, сколько ей было лет
Кобыла Эхокетт родилась в Аризоне, выросла в Швейцарии, но позже переехала в Техас, США, к своим хозяевам. Несмотря на свой преклонный возраст, она никогда не теряла кокетливость, особенно если рядом был жеребец.
Чистокровная арабская кобыла шоколадного окраса Эхокетт родилась 8 мая 1988 года и умерла от острой печеночной недостаточности в декабре 2024 года, когда ей было 36 лет и 222 дня. Этот возраст, как отмечает Книга рекордов Гиннесса, эквивалентен продолжительности жизни человека в 110 лет.
"Мы впервые увидели Эхокетт в апреле 1993 года, когда она стояла в своем стойле в Швейцарии. В тот момент мы открыли для себя лошадь, которая навсегда изменит нашу жизнь. Она посмотрела на нас, наклонив голову, почти как любопытная собака, — трогательный и необычный жест, который сразу привлек наше внимание", — рассказал ее владелец Эндрю Хаус.
Эхокетт стала первой лошадью, которую купила семья, ознаменовав начало связи, что продлилась более трех десятилетий.
Родившись в Прескотте, штат Аризона, Эхокетт переехала в Швейцарию, когда была жеребенком. Рожденная от Нежной Любви и национального чемпиона Алладина Эхо, она получила свое имя в честь отца, но ее "кокетливая" натура оставалась одной из ее определяющих черт на протяжении всей жизни.
"Несмотря на свой преклонный возраст, Эхокетт никогда не теряла своего кокетливого духа, особенно когда рядом был жеребец", — сказал Эндрю.
Она переехала в Остин в 1998 году, обосновавшись на земле семью Хаус после пяти лет жизни в Швейцарии. Она любила проводить время, греясь на ярком солнце, отдыхая и щипая траву на пастбищах и отдыхая под тенистыми деревьями возле своей конюшни.
У Эхокетт был прекрасный аппетит, и она серьезно относилась к своему ежедневному графику кормления. Она обладала особой способностью добывать себе закуски, обычно это была горсть гранулированного корма или яблок, бананов и винограда.
"Всякий раз, когда она замечала кого-то возле конюшни, она тут же подходила и настойчиво ржала, пока ее просьба не была удовлетворена", — рассказал Эндрю.
Также она чувствовала, когда калитка между пастбищем и садом оставалась без присмотра. Тогда она пробиралась внутрь, чтобы угоститься любимыми лакомствами — морковью и салатом.
Она неожиданно скончалась после начала приема нового лекарства.
"Если бы был сделан тест, мы, вероятно, вовремя обнаружили бы эту проблему с печенью и смогли бы прекратить или уменьшить дозу лекарств, предотвратив ее смерть", — сказал Эндрю.
Семья Хаус планирует использовать наследие Эхокетт для повышения осведомленности о большем количестве практик, помогающих здоровью лошадей.
Напомним, рысачка по кличке Свити, которая живет в Южной Каролине (США), официально имеет самый длинный хвост среди миниатюрных лошадей. Его длина — 181,02 см, что больше среднего человеческого роста.
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