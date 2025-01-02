Виновато новое лекарство: самая старая лошадь в мире неожиданно умерла, сколько ей было лет

Кобыла Эхокетт родилась в Аризоне, выросла в Швейцарии, но позже переехала в Техас, США, к своим хозяевам. Несмотря на свой преклонный возраст, она никогда не теряла кокетливость, особенно если рядом был жеребец.

Related video

Чистокровная арабская кобыла шоколадного окраса Эхокетт родилась 8 мая 1988 года и умерла от острой печеночной недостаточности в декабре 2024 года, когда ей было 36 лет и 222 дня. Этот возраст, как отмечает Книга рекордов Гиннесса, эквивалентен продолжительности жизни человека в 110 лет.

"Мы впервые увидели Эхокетт в апреле 1993 года, когда она стояла в своем стойле в Швейцарии. В тот момент мы открыли для себя лошадь, которая навсегда изменит нашу жизнь. Она посмотрела на нас, наклонив голову, почти как любопытная собака, — трогательный и необычный жест, который сразу привлек наше внимание", — рассказал ее владелец Эндрю Хаус.

Эхокетт стала первой лошадью, которую купила семья, ознаменовав начало связи, что продлилась более трех десятилетий.

Родившись в Прескотте, штат Аризона, Эхокетт переехала в Швейцарию, когда была жеребенком. Рожденная от Нежной Любви и национального чемпиона Алладина Эхо, она получила свое имя в честь отца, но ее "кокетливая" натура оставалась одной из ее определяющих черт на протяжении всей жизни.

Жеребенок Эхокетт с мамой

"Несмотря на свой преклонный возраст, Эхокетт никогда не теряла своего кокетливого духа, особенно когда рядом был жеребец", — сказал Эндрю.

Она переехала в Остин в 1998 году, обосновавшись на земле семью Хаус после пяти лет жизни в Швейцарии. Она любила проводить время, греясь на ярком солнце, отдыхая и щипая траву на пастбищах и отдыхая под тенистыми деревьями возле своей конюшни.

Жеребенок Эхокетт

У Эхокетт был прекрасный аппетит, и она серьезно относилась к своему ежедневному графику кормления. Она обладала особой способностью добывать себе закуски, обычно это была горсть гранулированного корма или яблок, бананов и винограда.

"Всякий раз, когда она замечала кого-то возле конюшни, она тут же подходила и настойчиво ржала, пока ее просьба не была удовлетворена", — рассказал Эндрю.

Также она чувствовала, когда калитка между пастбищем и садом оставалась без присмотра. Тогда она пробиралась внутрь, чтобы угоститься любимыми лакомствами — морковью и салатом.

Она неожиданно скончалась после начала приема нового лекарства.

"Если бы был сделан тест, мы, вероятно, вовремя обнаружили бы эту проблему с печенью и смогли бы прекратить или уменьшить дозу лекарств, предотвратив ее смерть", — сказал Эндрю.

Семья Хаус планирует использовать наследие Эхокетт для повышения осведомленности о большем количестве практик, помогающих здоровью лошадей.

Напомним, рысачка по кличке Свити, которая живет в Южной Каролине (США), официально имеет самый длинный хвост среди миниатюрных лошадей. Его длина — 181,02 см, что больше среднего человеческого роста.

Фокус писал, что австралийский крокодил Кассиус умер в зоопарке Marineland Melanesia Crocodile Habitat. Рептилия с длиной 5,48 метра была мировым рекордсменом.