Больше человеческого роста: рысачка из США имеет самый длинный в мире хвост (фото, видео)

Владелица моет, кондиционирует и деликатно расчесывает хвост Свити дважды в год, используя для этого специальные средства для ухода за волосами.

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Маленькая рысачка по кличке Свити, которая вместе со своей владелицей Рисой Формисано живет в Южной Каролине (США), официально имеет самый длинный хвост среди миниатюрных лошадей. Его длина — 181,02 см, что больше среднего человеческого роста. Об этом пишет сайт Guinness World Records.

Однажды Риса решила проверить, существует ли мировой рекорд самого длинного хвоста у миниатюрной лошади, а позже пригласила представителя Книги рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать это достижение.

Сообщается, что Формизано купила Свити в 2012 году, чтобы успокоить двух своих лошадей после смерти их родственника.

"Я приехала с прицепом на буксире и забрала Свити. Она запрыгнула прямо в трейлер, а остальное — история, — рассказывает женщина.

Владелица моет, кондиционирует и деликатно расчесывает хвост лошадки дважды в год, используя для этого специальные средства для ухода за волосами, чтобы уменьшить риск повреждения.

Лошадка Свити со своей владелицей Фото: Guinness World Records

Ежедневно хвост рекордсменки обматывают, чтобы защитить его от волочения по земле и травмирования. Поскольку Свити не может эффективно отгонять от себя мух и других насекомых, хозяйка планирует вскоре обрезать ее хвост до более удобной для нее длины.

Чтобы отпраздновать получение титула, рысачке устроили фотосессию и угостили специальным угощением. Ее любимое лакомство — сырые фрукты и овощи, в частности сладкий картофель, морковь и яблоки.

"Заботьтесь о здоровье ваших животных и не эксплуатируйте их уникальные качества чрезмерно, иначе они выгорят", — призвала Риса Формисано.

Напомним, ранее Фокус писал, что украинка Алия Насирова установила новый мировой рекорд как обладательница самых длинных волос среди женщин. Длина ее шевелюры составляет 257,33 сантиметра. Женщина ежедневно заплетает волосы в пучок, чтобы они не касались пола. На улице люди часто подходят к ней и просят сфотографироваться.

Кроме того, 34-летний Даррен Рейтц, рыбак-любитель из Рейнхема, стал рекордсменом, вытащив из озера Чигборо в Мальдоне огромного сома весом 143 фунта (около 65 кг). Это официально самая большая пресноводная рыба, пойманная на удочку в Великобритании.