Більший за зріст людини: рисачка зі США має найдовший у світі хвіст (фото, відео)

Власниця миє, кондиціонує та делікатно розчісує хвіст Світі двічі на рік, використовуючи для цього спеціальні засоби для догляду за волоссям.

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Маленька рисачка по кличці Світі, яка разом зі своєю власницею Рисою Формісано живе у Південній Кароліні (США), офіційно має найдовший хвіст серед мініатюрних коней. Його довжина — 181,02 см, що більше, аніж середній зріст людини. Про це пише сайт Guinness World Records.

Одного дня Риса вирішила перевірити, чи існує світовий рекорд на найдовший хвіст у мініатюрного коня, а пізніше запросила представника Книги рекордів Гіннеса, щоб зафіксувати це досягнення.

Повідомляється, що Формісано купила Світі у 2012 році, щоб заспокоїти двох своїх коней після смерті їхнього родича.

"Я приїхала з причепом на буксирі й забрала Світі. Вона застрибнула прямо в трейлер, а решта — історія, — розповідає жінка.

Власниця миє, кондиціонує та делікатно розчісує хвіст конячки двічі на рік, використовуючи для цього спеціальні засоби для догляду за волоссям, щоб зменшити ризик пошкодження.

Конячка Світі зі своєю власницею Фото: Guinness World Records

Щодня хвіст рекордсменки обмотують, щоб захистити його від волочіння по землі та травмування. Оскільки Світі не може ефективно відганяти від себе мух та інших комах, господиня планує незабаром обрізати її хвіст до більш зручної для довжини.

Щоб відсвяткувати отримання титулу, рисачці влаштували фотосесію та пригостили спеціальним частуванням. Її улюблені ласощі – сирі фрукти та овочі, зокрема солодка картопля, морква та яблука.

"Дбайте про здоров'я ваших тварин і не експлуатуйте їхні унікальні якості надмірно, інакше вони вигорять", — закликала Риса Формісано.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що українка Алія Насирова встановила новий світовий рекорд як власниця найдовшого волосся серед жінок. Довжина її шевелюри складає 257,33 сантиметра. Жінка щодня заплітає волосся в пучок, аби воно не торкалося підлоги. На вулиці люди часто підходять до неї та просять сфотографуватися.

Крім того, 34-річний Даррен Рейтц, рибалка-любитель з Рейнхема, став рекордсменом, витягнувши з озера Чігборо в Мальдоні величезного сома вагою 143 фунти (близько 65 кг). Це офіційно найбільша прісноводна риба, спіймана на вудку у Великій Британії.