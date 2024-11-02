В Австралии умер самый большой в мире крокодил, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса (фото)

Крокодил-рекордсмен Кассиус умер в субботу в австралийском зоопарке. Его здоровье постепенно ухудшалось с 15 октября.

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Австралийский крупный гребнистый крокодил Кассиус, который с длиной 5,48 метра был мировым рекордсменом, умер в неволе. Об этом сообщил зоопарк Marineland Melanesia Crocodile Habitat, где содержалась рептилия.

Как сообщила организация, здоровье питомца ухудшалось с 15 октября.

"Он был очень стар и, как полагают, жил дольше, чем дикий крокодил", — говорится в сообщении зоопарка, базирующегося на острове Грин-Айленд.

Предполагалось, что крокодилу, который получил свое имя в честь боксера Мохамеда Али (имя при рождении — Кассиус Клей) было более 110 лет.

Крокодил жил в заповеднике с 1987 года. В 2011 году крокодил с массой 998 кг был признан Книгой рекордов Гиннесса как "самый большой в мире крокодил, содержащийся в неволе".

Он получил этот титул после смерти в 2013 году филиппинского крокодила Лолонга, длина которого, по данным Книги рекордов Гиннесса, составляла 6,17 м.

Напомним, Фокус писал, как эксперт по дикой природе из Флориды по имени Майкл бесстрашно кормит аллигаторов хот-догами прямо изо рта.

Напомним, что жители страны Бурунди в Восточной Африке, десятилетиями живут в страхе, опасаясь огромного пуленепробиваемого крокодила-людоеда по имени Густав. Предполагается что 12-метровая рептилия уже съела десятки людей.