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МирФан

"Крестоносец-аллигатор" кормит рептилий хот-догами изо рта с завязанными глазами (фото)

Крокодилы во Флориде
Фото: Daily Star | Крокодилы во Флориде

Бесстрашный эксперт по дикой природе из Флориды рекламирует аллигаторов, которые позволяют забыть все проблемы.

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"Крестоносец-аллигатор", как он сам себя называет, кормит аллигаторов хот-догами изо рта и обращается с ними с завязанными глазами. Об этом пишет The Daily Star.

Бесстрашный эксперт по дикой природе из Флориды, популяризирующий аллигаторов, снял на видео свои смелые действия со смертоносными рептилиями.

В его репертуаре есть что угодно: от кормления изо рта опасных зверей до помещения головы им в рот.

Его четвероногие друзья участвовали в множестве телевизионных шоу по всему миру.

Благодаря своим развлекательным способностям дрессировщик рептилий даже был назван "Человеком года Флориды" на местной радиостанции.

Крокодилы во Флориде Fullscreen
Крокодилы во Флориде

"Когда мне было семь лет, я увидел шоу аллигаторов", — рассказал он ведущим одного из телешоу.

По его словам, он был очарован и забыл все свои проблемы.

Крокодилы во Флориде Fullscreen
Крокодилы во Флориде

"Наблюдая за этим человеком с таким динозавром, я забыл все свои тревоги, — отметил он. — Я вспомнил, как подумал, что хочу заставить других людей почувствовать то же самое, на несколько минут расслабиться и развлечься".

Крокодилы во Флориде Fullscreen
Крокодилы во Флориде
Крокодилы во Флориде Fullscreen
Крокодилы во Флориде

Майкл утверждал, что он "довольно сумасшедший", но не был странным парнем, поскольку много лет работал с аллигаторами.

Майкл признался, что тратит свое время на общение с не такими уж приятными существами.

"Когда дело доходит до праздников, я остаюсь с ними в загоне, в канун Нового года я не гуляю со всеми остальными и не устраиваю вечеринки, — объяснил он. — Я остаюсь в загоне и пою им песни, потому что знаю, что фейерверки в небе могут их напугать. Я показываю для них фильмы и пою им песни".

Напомним, что 12 туристам пожизненно запретили посещать центр разведения панд в Китае.

Также сообщалось, что родители нашли в постели своей дочери смертоносную змею, которая притворялась игрушкой.