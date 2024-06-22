"Хрестоносець-алігатор" годує рептилій хот-догами з рота із зав'язаними очима (фото)

Безстрашний експерт з дикої природи з Флориди рекламує алігаторів, які дають змогу забути всі проблеми.

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"Хрестоносець-алігатор", як він сам себе називає, годує алігаторів хот-догами з рота і поводиться з ними із зав'язаними очима. Про це пише The Daily Star.

Безстрашний експерт з дикої природи з Флориди, який популяризує алігаторів, зняв на відео свої сміливі дії зі смертоносними рептиліями.

У його репертуарі є що завгодно: від годування з рота небезпечних звірів до поміщення голови їм у рот.

Його чотириногі друзі брали участь у безлічі телевізійних шоу по всьому світу.

Завдяки своїм розважальним здібностям дресувальник рептилій навіть був названий "Людиною року Флориди" на місцевій радіостанції.

Крокодили у Флориді

"Коли мені було сім років, я побачив шоу алігаторів", — розповів він ведучим одного з телешоу.

За його словами, він був зачарований і забув усі свої проблеми.

Крокодили у Флориді

"Спостерігаючи за цією людиною з таким динозавром, я забув усі свої тривоги, — зазначив він. — Я пригадав, як подумав, що хочу змусити інших людей відчути те саме, на кілька хвилин розслабитися і розважитися".

Крокодили у Флориді

Крокодили у Флориді

Майкл стверджував, що він "досить божевільний", але не був дивним хлопцем, оскільки багато років працював з алігаторами.

Майкл зізнався, що витрачає свій час на спілкування з не такими вже й приємними істотами.

"Коли справа доходить до свят, я залишаюся з ними в загоні, напередодні Нового року я не гуляю з усіма іншими та не влаштовую вечірки, — пояснив він. — Я залишаюся в загоні й співаю їм пісні, бо знаю, що феєрверки в небі можуть їх налякати. Я показую для них фільми та співаю їм пісні".

Нагадаємо, що 12 туристам довічно заборонили відвідувати центр розведення панд у Китаї.

Також повідомлялося, що батьки знайшли в ліжку своєї доньки смертоносну змію, яка прикидалася іграшкою.