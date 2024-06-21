Ображали ведмедів: 12 туристам довічно заборонили відвідувати центр розведення панд у Китаї

Виявилося, що туристи кидали в панд бамбук і плювали в їхній загін.

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Дюжині туристів довічно заборонили відвідувати китайську дослідницьку базу з розведення гігантських панд у Ченду за погану поведінку щодо тварин. Про це повідомляє CNN.

Згідно з повідомленням на офіційному акаунті Дослідницької бази в WeChat, загалом 12 осіб віком від 26 до 61 року було позбавлено можливості відвідувати центр довічно.

Відвідувачів, які погано поводилися, "спіймали, коли вони кидали пагони бамбука, палички для льодяників, цигарки, яйця або хліб, а також плювали в ігровий майданчик панд на відкритому повітрі", йдеться в повідомленні WeChat.

Панди в Ченду Фото: enigma

Усі панди в порядку і здорові, — запевнили в центрі розведення.

Дослідницька база публічно не назвала імена порушників спокою панд і не повідомила, якої вони були національності. Але пояснили, що вони не були з однієї компанії і не відвідували Центр одночасно — правопорушення сталися в період з квітня по червень цього року.

Панди в Ченду

База, яка є однією з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток у Ченду, має на своєму веб-сайті докладні інструкції для відвідувачів.

"Будь ласка, будьте уважні до своєї безпеки та безпеки тварин", — йдеться в одному з пунктів. Туристів також просять зберігати тишу і триматися подалі від панд.

Заборонено плювати в них, кидати сміття та їжу. І робити будь-що, що загрожує унікальним тваринам.

Панди в Ченду

Далі в рекомендаціях йдеться, що порушення цих правил може призвести до покарання порушників. Їх можуть публічно зганьбити, можуть заборонити відвідувати парк протягом року, на п'ять років, або довічно.

Дослідницька база з розведення гігантських панд у Ченду відкрилася 1987 року в провінції Сичуань на південному заході Китаю. На її вебсайті йдеться про те, що мета центру — "стати дослідницьким центром світового класу, освітнім центром з охорони природи та міжнародним освітнім туристичним напрямком".

Панди в Ченду

База покликана відтворити природне середовище проживання гігантських панд.

Крайні заходи, яких вживають вчені для створення такого середовища, можуть включати переодягання в костюми панд, обприскані сечею панди, щоб тваринам було комфортно і їх не турбували людські запахи.

У 2018 році Всесвітній фонд дикої природи присвоїв гігантським пандам статус із "таких, що перебувають під загрозою зникнення" до "вразливих". Сьогодні в дикій природі мешкає близько 1800 панд.

Нагадаємо, Китай продовжує свою знамениту панда-дипломатію. І скоро до Австралії вирушить нова пара панд.