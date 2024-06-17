Китай відправить до Австралії нову пару гігантських панд на знак потепління відносин

Так звана "панда-дипломатія" надзвичайно популярна в КНР. І нова пара панд вирушить до Аделаїди, після того, як попередня парочка повернеться додому.

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Китай поставить Австралії нову пару гігантських панд, заявив у неділю прем'єр-міністр Лі Цян, що є останньою ознакою потепління відносин між двома країнами. Лі зробив цю заяву в зоопарку Аделаїди, коли він розпочав чотириденну поїздку в країну. Про це повідомляє CNN.

Китай відправить нову пару гігантських панд у зоопарк на півдні Австралії після того, як нинішня пара повернеться в Китай пізніше цього року, повідомляють китайські державні ЗМІ.

Панда Ван Ван у зоопарку Аделаїди Фото: Facebook Adelaide Zoo

Візит Лі до Австралії став важливою подією. Адже Лі Цян став першим прем'єр-міністром КНР, який відвідав Австралію за сім років. Відносини між країнами стали напруженими 2020 року після заклику тодішнього прем'єр-міністра Скотта Моррісона до створення міжнародної комісії з розслідування походження пандемії Covid-19.

Однак відносини між країнами потеплішали після того, як Лейбористська партія прийшла до влади в Австралії 2022 року.

За даними уряду Австралії, Китай є найбільшим торговим партнером цієї країни, на його частку припадає майже третина її зовнішньої торгівлі. Тим часом сировинні товари з Австралії є важливими для зусиль Пекіна з пожвавлення своєї економіки, що заїкається.

Китай позичає панд більш ніж 20 країнам як посланців дружби з Пекіна — програму, яку часто називають "панда-дипломатією". І саме готовність КНР відправити панд до якогось закордонного зоопарку вважають барометром відносин.

Гігантські панди Ван Ван і Фу Ні, єдині панди в південній півкулі, були віддані в оренду зоопарку Аделаїди з листопада 2009 року. За даними китайського державного інформаційного агентства, 2019 року було укладено угоду про продовження їхнього перебування ще на п'ять років.

Панда Ван Ван у зоопарку Аделаїди Фото: Facebook Adelaide Zoo

Лі, другий за рангом чиновник Китаю, сказав, що він радий бачити, що "попри те, що Ван Ван і Фу Ні перебувають далеко від батьківщини, про них добре піклуються".

"Вони стали посланцями дружби між Китаєм та Австралією і символом глибокої дружби між двома народами", — сказав Лі.

Нагадаємо, не завжди панди раді перебуванню в тій чи іншій країні. Так парочку панд із зоопарку в Шотландії довелося відправити додому, в Китай. Самка Тянь Тянь ("Мила") і самець Ян Гуан ("Сонечко"), 12 років прожили за кордоном, але так і не захотіли народити потомство.