Китай відправить до Австралії нову пару гігантських панд на знак потепління відносин
Так звана "панда-дипломатія" надзвичайно популярна в КНР. І нова пара панд вирушить до Аделаїди, після того, як попередня парочка повернеться додому.
Китай поставить Австралії нову пару гігантських панд, заявив у неділю прем'єр-міністр Лі Цян, що є останньою ознакою потепління відносин між двома країнами. Лі зробив цю заяву в зоопарку Аделаїди, коли він розпочав чотириденну поїздку в країну. Про це повідомляє CNN.
Китай відправить нову пару гігантських панд у зоопарк на півдні Австралії після того, як нинішня пара повернеться в Китай пізніше цього року, повідомляють китайські державні ЗМІ.
Візит Лі до Австралії став важливою подією. Адже Лі Цян став першим прем'єр-міністром КНР, який відвідав Австралію за сім років. Відносини між країнами стали напруженими 2020 року після заклику тодішнього прем'єр-міністра Скотта Моррісона до створення міжнародної комісії з розслідування походження пандемії Covid-19.
Однак відносини між країнами потеплішали після того, як Лейбористська партія прийшла до влади в Австралії 2022 року.
За даними уряду Австралії, Китай є найбільшим торговим партнером цієї країни, на його частку припадає майже третина її зовнішньої торгівлі. Тим часом сировинні товари з Австралії є важливими для зусиль Пекіна з пожвавлення своєї економіки, що заїкається.
Китай позичає панд більш ніж 20 країнам як посланців дружби з Пекіна — програму, яку часто називають "панда-дипломатією". І саме готовність КНР відправити панд до якогось закордонного зоопарку вважають барометром відносин.
Гігантські панди Ван Ван і Фу Ні, єдині панди в південній півкулі, були віддані в оренду зоопарку Аделаїди з листопада 2009 року. За даними китайського державного інформаційного агентства, 2019 року було укладено угоду про продовження їхнього перебування ще на п'ять років.
Лі, другий за рангом чиновник Китаю, сказав, що він радий бачити, що "попри те, що Ван Ван і Фу Ні перебувають далеко від батьківщини, про них добре піклуються".
"Вони стали посланцями дружби між Китаєм та Австралією і символом глибокої дружби між двома народами", — сказав Лі.
Нагадаємо, не завжди панди раді перебуванню в тій чи іншій країні. Так парочку панд із зоопарку в Шотландії довелося відправити додому, в Китай. Самка Тянь Тянь ("Мила") і самець Ян Гуан ("Сонечко"), 12 років прожили за кордоном, але так і не захотіли народити потомство.