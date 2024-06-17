Китай отправит в Австралию новую пару гигантских панд в знак потепления отношений

Так называемая "панда-дипломатия" чрезвычайно популярна в КНР. И новая пара панд отправится в Аделаиду, после того, как предыдущая парочка вернется домой.

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Китай поставит Австралии новую пару гигантских панд, заявил в воскресенье премьер-министр Ли Цян, что является последним признаком потепления отношений между двумя странами. Ли сделал это заявление в зоопарке Аделаиды, когда он начал четырехдневную поездку в страну. Об этом сообщает CNN.

Китай отправит новую пару гигантских панд в зоопарк на юге Австралии после того, как нынешняя пара вернется в Китай позднее в этом году, сообщают китайские государственные СМИ.

Панда Ван Ван в зоопарке Аделаиды Фото: Facebook Adelaide Zoo

Визит Ли в Австралию стал важным событием. Ведь Ли Цян стал первым премьер-министром КНР, который посетил Австралию за семь лет. Отношения между странами стали напряженными в 2020 году после призыва тогдашнего премьер-министра Скотта Моррисона к созданию международной комиссии по расследованию происхождения пандемии Covid-19.

Однако отношения между странами потеплели после того, как Лейбористская партия пришла к власти в Австралии в 2022 году.

По данным правительства Австралии, Китай является крупнейшим торговым партнером этой страны, на его долю приходится почти треть ее внешней торговли. Между тем, сырьевые товары из Австралии важны для усилий Пекина по оживлению своей заикающейся экономики.

Китай одалживает панд более чем 20 странам в качестве посланников дружбы из Пекина – программу, которую часто называют "панда-дипломатией". И именно готовность КНР отправить панд в какой-либо зарубежный зоопарк считают барометром отношений.

Гигантские панды Ван Ван и Фу Ни, единственные панды в южном полушарии, были отданы в аренду зоопарку Аделаиды с ноября 2009 года. По данным китайского государственного информационного агентства, в 2019 году была заключена сделка о продлении их пребывания еще на пять лет.

Панда Ван Ван в зоопарке Аделаиды Фото: Facebook Adelaide Zoo

Ли, второй по рангу чиновник Китая, сказал, что он рад видеть, что "несмотря на то, что Ван Ван и Фу Ни находятся вдали от родины, о них хорошо заботятся".

"Они стали посланниками дружбы между Китаем и Австралией и символом глубокой дружбы между двумя народами", — сказал Ли.

Напомним, не всегда панды рады пребыванию в той, или иной стране. Так парочку панд из зоопарка в Шотландии пришлось отправить домой, в Китай. Самка Тянь Тянь ("Милая") и самец Ян Гуан ("Солнышко"), 12 лет прожили за рубежом, но так и не захотели произвести на свет потомство.