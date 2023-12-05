Не сошлись характерами. После 12 лет брака панд отправили домой в Китай — слишком ленивые

Солнышко и Милая прожили вместе больше десятка лет, но так и не побороли лень, чтобы завести детей — ученые выясняют, почему они так плохи в сексе.

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12 лет совестной жизни кажутся более чем достаточным сроком, чтобы влюбиться и создать семью. Но, это не работает, когда речь заходит о гигантских пандах — лень этих животных все чаще ставит ученых в тупик, пишет Daily Mail.

В декабре 2011 года в Шотландию прибыли самка Тянь Тянь ("Милая") и самец Ян Гуан ("Солнышко"), фактически они стали единственными гигантскими пандами в Великобритании. Однако спустя 12 лет их вынуждены были отправить восвояси, в Китай — за все это время парочка так и не захотела произвести на свет потомство в Эдинбургском зоопарке.

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Отметим, что исследователи зоопарка предприняли несколько попыток естественного размножения, а также искусственного оплодотворения — увы, это не привело к результатам, но вызвало возмущение со стороны групп по защите прав животных. В результате глава ветеринарной службы Королевского зоологического сообщества Шотландии (RZSS), профессор Саймон Гирлинг признал, что гигантских панд в действительности "трудно разводить".

По словам ученых, несмотря на все попытки негативный результат в попытках размножения пан не стал чем-то удивительным для ученых — животные не без причины оказались под угрозой исчезновения. В сочетании с маленькими органами и низким уровнем метаболизма диета гигантских панд, на 99% состоящая из бамбука, оставляет им чрезвычайно мало энергии для передвижения, не говоря уже о спаривании.

Ученым уже известно, что это малое количество энергии вызывает недостаточную активность щитовидной железы, которая вырабатывает гормоны, помогающие регулировать обмен веществ. Для сравнения, даже при движении гигантская панда использует вдвое меньше энергии, чем неподвижный человек.

Более того, ученые пришли к выводу, что в зоопарках гигантские панды в действительности становятся еще более ленивыми, чем в дикой природе. Это обусловлено тем, что у них нет необходимости добывать бамбук — его просто дают, а также из-за отсутствия стрессоров. Предыдущие исследования уже показали, что в дикой природе животные тратят на физическую активность 49% энергии, тогда как в неволе — всего 33%.

Все это приводит к тому, что их чрезвычайно сложно разводить в неволе, так как в конце концов животные попросту теряют интерес к спариванию. При этом ситуация усложняется тем, что самки способны зачать ребенка всего 2-3 дня в году: у самки панды весной бывает один эстральный цикл, в течение которого она фертильна всего от 24 до 36 часов. По словам ученых, доля ответственности также ложится и на самцов, так как они плохо читают, когда "самки готовы к спариванию".

Отметим, что в попытках помочь Солнышку и Милашке завести потомство ученые буквально использовали все возможные способы:

включали романтическую музыку;

сооружали им "туннель любви".

В общей сложности зоопарк потратил около 17 миллионов долларов, чтобы помочь паре панд завести детеныша, но все оказалось тщетно. В результате гигантские панды отправились обратно в Китай. Впрочем, ученые отмечают, что Милашка и Солнышко внесли невероятный вклад в изучение исследователями панд и их размножения — эти 12 лет не прошли впустую.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как большие панды остаются "щекастыми", несмотря на жесткую бамбуковую диету.