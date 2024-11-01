Самый большой аллигатор на Земле: что помешало ученым официально зарегистрировать рекорд (видео)

Гигантское животное было обнаружено почти 140 лет назад, но эксперты так и не смогли официально подтвердить этот рекорд.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет. За это время планета успела стать домом для невероятного количества животных и некоторые из них были настоящими гигантами. Например, известные во всем мире динозавры, которым удавалось оставаться на вершине пищевой цепи более 50 миллионов лет подряд, пока их не погубил астероид, пишет IFLScience.

Однако динозавры — не единственные гиганты в истории Земли, ранее по планете жили и другие гигантские животные. Исследователи полагают, что самое крупное живое существу, когда-либо обитавшее на планете до сих пор бороздит просторы Мирового океана — речь о синем ките. Но некоторые гиганты, по мнению ученых, до сих пор остаются непризнанными.

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Одним из примеров является огромный аллигатор, который, вероятно, был самым крупным аллигатором на Земле. Его обнаружили в Луизиане 1890 году, а его длина, как сообщается, составила 5,85 метра. Увы, несмотря на огромную длину, это рекорд так и не был подтвержден.

Согласно истории, гигантский аллигатор был убит на острове Маш 17-летним Эдвардом "Недом" Эвери Макилхенни. Считается, что подросток обнаружил животное, когда стрелял в гусей на болоте, и убил гиганта, предположив, что аллигатор все равно умрет от холода.

На следующий день Эдвард с друзьями вернулись, чтобы снять шкуру с тела убитого аллигатора, однако он был таким большим, что им попросту не удалось вытащить его на берег из-за болотистой местности. Согласно истории, подросток использовал ствол ружья, чтобы измерить тело убитого аллигатора и заявил, что его длина достигала 5,85 метра.

Существует вероятность, что Макилхенни не был полностью правдив, указывая длину аллигатора, но он стал увлеченным натуралистом и бизнесменом. В 1935 году он также опубликовал книгу об аллигаторах под названием "История жизни аллигатора". Более свежий пример аллигатора-гиганта был обнаружен в Миссисипи в 2023 году — его длина составила 4,3 метра, а вес гиганта достигал невероятных 364 килограмма.

Что касается крокодилов, самым большим из ныне живущих считается морской крокодил Кассий — его длина 5,48 метра и он обитает в австралийском зоопарке дикой природы. При этом самым крупным из когда-либо содержащихся в неволе крокодилов считается морской крокодил длиной 6,17 метра.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали самого редкого белоснежного аллигатора.