Найбільший алігатор на Землі: що завадило вченим офіційно зареєструвати рекорд (відео)

Гігантську тварину було виявлено майже 140 років тому, але експерти так і не змогли офіційно підтвердити цей рекорд.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років. За цей час планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості тварин і деякі з них були справжніми гігантами. Наприклад, відомі в усьому світі динозаври, яким вдавалося залишатися на вершині харчового ланцюга понад 50 мільйонів років поспіль, доки їх не погубив астероїд, пише IFLScience.

Однак динозаври — не єдині гіганти в історії Землі, раніше по планеті жили й інші гігантські тварини. Дослідники вважають, що найбільша жива істота, яка коли-небудь мешкала на планеті, досі борознить простори Світового океану — йдеться про синього кита. Але деякі гіганти, на думку вчених, досі залишаються невизнаними.

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Одним із прикладів є величезний алігатор, який, імовірно, був найбільшим алігатором на Землі. Його виявили в Луїзіані 1890 року, а його довжина, як повідомляється, становила 5,85 метра. На жаль, попри величезну довжину, цей рекорд так і не був підтверджений.

Згідно з історією, гігантський алігатор був убитий на острові Маш 17-річним Едвардом "Недом" Евері Макілхенні. Вважається, що підліток виявив тварину, коли стріляв у гусей на болоті, і вбив гіганта, припустивши, що алігатор все одно помре від холоду.

Наступного дня Едвард із друзями повернулися, щоб зняти шкуру з тіла вбитого алігатора, однак він був таким великим, що їм просто не вдалося витягнути його на берег через болотисту місцевість. Згідно з історією, підліток використовував ствол рушниці, щоб виміряти тіло вбитого алігатора і заявив, що його довжина сягала 5,85 метра.

Існує ймовірність, що Макілхенні не був повністю правдивим, вказуючи довжину алігатора, але він став захопленим натуралістом і бізнесменом. У 1935 році він також опублікував книгу про алігаторів під назвою "Історія життя алігатора". Свіжіший приклад алігатора-гіганта виявили в Міссісіпі 2023 року — його довжина становила 4,3 метра, а вага гіганта сягала неймовірних 364 кілограми.

Що стосується крокодилів, найбільшим із тих, що нині живуть, вважається морський крокодил Кассій — його довжина 5,48 метра, і він мешкає в австралійському зоопарку дикої природи. Водночас найбільшим із крокодилів, яких коли-небудь утримували в неволі, вважається морський крокодил завдовжки 6,17 метра.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали найрідкіснішого білосніжного алігатора.