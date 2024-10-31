Как динозавры стали править планетой: завоевать Землю помогла "вулканическая зима"

Новое исследование предполагает, что взойти на пьедестал, как и навсегда исчезнуть, динозаврам помогло катастрофическое события.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время она успела стать домом для невероятного количества видов. Одними из крупнейших и известнейших во всем мире обитателей Земли были динозавры — хорошо известно, что именно погубило этих огромных животных, но теперь ученые выявили то, что позволило им процветать, пишет Science Focus.

В общей сложности динозавры господствовали на Земле более 53 миллионов лет — они доминировали буквально в каждом уголке планеты, становясь все больше и больше, пока в конце концов не погибли в результате падения смертоносного астероида.

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Но как им удалось столь долго продержаться на вершине пищевой цепи? В новом исследовании ученые обнаружили, что толчком к развитию динозавров стало еще одно катастрофическое событие, которое проложило путь этим гигантом. Речь вовсе не о падении другого смертоносного астероида, на самом деле, по мнению ученых, динозавры стали процветать на Земле благодаря "вулканической зимы", уничтожившей большинство других существ на планете чуть более 200 миллионов лет назад.

Во время этого "четвертого массового вымирания" исчезло три четверти живых видов: мощные извержения вулканов раскололи суперконтинент Пангею, и лава текла 600 000 лет. Это событие в итоге ознаменовало начало юрского периода, когда динозавры заполонили планету и поднялись на вершину пищевой цепи, чтобы занять место вымерших триасовых существ.

Отметим, что до этого исследования одной из ведущих теорий являлось то, что причиной четвертого массового вымирания было то, что извержения высвободили большое количество углекислого газа. Это нагрело бы планету, а также превратило океан в огромную кислотную ванну.

Но теперь ученые утверждают, что вулканы на самом деле оказали противоположный эффект, буквально заморозив планету. Авторы исследования утверждают, что охлаждающие атмосферу сульфатные частицы на самом деле нанесли больше вреда, чем углекислый газ — фактически, вреда было вдвое больше.

По словам ведущего автора исследования, доктора Денниса Кента из Колумбийского университета в США, эти частицы были выброшены в земную атмосферу в большом количестве, отражая от планеты солнечный свет и тем самым охлаждая ее. В результате жизнь на Земле была заморожена. Фактически, они считают, что было выброшено так много сульфатных частиц, что они буквально заблокировали свет Солнца.

Авторы утверждают, что для накопления и нагревания углекислого газа требуется много времени, но эффект сульфатов практически мгновенный. Это переносит нас в сферу того, что люди могут постичь. Эти события произошли в течение жизни.

В ходе исследования команда проанализировала вулканические отложения в Канаде, США и гора Марокко. Результаты свидетельствуют о пяти "импульсах" лавы к концу триаса — огромных извержениях, растянувшихся на 40 000 лет. В геологии это на самом деле очень коротко: у вида не было бы возможности восстановиться.

В результате этого события погибли странные древесные ящерицы, гигантские амфибии, наземные родственники крокодилов и экзотические растения. Несмотря на это, мелкие динозавры, впоследствии эволюционировавшие в гораздо более крупных, таких как трицератопс, тираннозавр и другие странные динозавры, выжили, как и крошечные млекопитающие, которые продолжили развиваться как наши предки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как передвигались огромные динозавры, чтобы не упасть.