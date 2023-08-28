Шкоди більше, ніж користі. Учені з'ясували, чи сприяють вітаміни розвитку раку

Дослідження групи вчених з Південної Кореї пояснює, яка їжа може сприяти появі злоякісних утворень.

Related video

Вчені з Університету Сунгюнкван (Сеул, Південна Корея) хотіли з'ясувати, чи можуть мікроелементи, які є необхідними людині поживними речовинами (вітаміни і мінерали), впливати на виникнення раку. Вони вивчили результати попередніх досліджень, які були неоднозначними: одні дослідження вказували на зв'язок між мікронутрієнтами та ризиком розвитку раку, а інші — ні. Для розв'язання цієї проблеми вони використовували унікальний підхід, званий менделівською рандомізацією (МР), щоб отримати більш точні відповіді, пише News Medical.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Менделівська рандомізація може здатися складною, але це розумний спосіб використання генетики для розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Вона допомагає дослідникам уникнути деяких "підводних каменів", які можуть виникнути під час проведення звичайних досліджень, таких як плутанина факторів або упередженість. У цьому дослідженні використовували генетичну інформацію, пов'язану з мікроелементами, щоб з'ясувати, чи справді вони пов'язані з результатом раку.

Дивовижні результати

Дослідники проаналізували безліч даних з різних джерел, щоб з'ясувати, чи існує реальний зв'язок між мікронутрієнтами і раком. Вони розглядали такі питання, як генетичні маркери різних мікроелементів і їхній можливий вплив на різні види раку. Отримані результати виявилися вельми інтригувальними.

З усіх розглянутих зв'язків було виявлено, що вищий рівень деяких мікроелементів пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку певних видів раку. Наприклад, підвищений вміст магнію в організмі пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози, а підвищений вміст вітаміну B12 — із підвищеним ризиком розвитку колоректального раку.

Загальний захист від раку відсутній

Цікаво, що якщо розглядати всю картину загалом і розглядати всі види раку разом, то не було знайдено жодних переконливих доказів того, що мікроелементи загалом забезпечують захист від раку.

Це дослідження дає змогу глибше зрозуміти взаємозв'язок між мікронутрієнтами і злоякісними утвореннями. Воно дає змогу припустити, що деякі мікроелементи дійсно можуть бути пов'язані з підвищеним ризиком розвитку певних видів раку. Однак важливо пам'ятати, що це не означає, що слід повністю відмовитися від цих поживних речовин. Мікроелементи відіграють важливу роль у нашому загальному здоров'ї, і для повного розуміння їхньої складної взаємодії з раком необхідні додаткові дослідження.

На закінчення

Якщо вас турбує ризик розвитку раку молочної залози або товстої кишки, то, можливо, варто поговорити з лікарем про рівень магнію і вітаміну B12. Але пам'ятайте, що це лише одна частина головоломки. Фактори способу життя, такі як підтримання здорової ваги, фізична активність і відмова від куріння, як і раніше, відіграють важливу роль у зниженні ризику розвитку раку.

Хоча це дослідження дало нам змогу по-новому поглянути на взаємозв'язок між мікроелементами і раком, воно не є остаточною відповіддю на це питання. Харчування і рак — це складні проблеми, і подальші дослідження допоможуть нам зрозуміти, як ці крихітні поживні речовини вписуються в загальну картину нашого здоров'я. Як завжди, при виборі раціону харчування і способу життя слід керуватися зваженим і усвідомленим підходом.

Раніше Фокус писав про те, як чоловікам захиститися від 9 видів раку. Дослідники вважають, що певні аеробні вправи здатні значно знизити ризик розвитку онкології.

А також Фокус говорив про новий спосіб визначення раку. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.