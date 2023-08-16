Захиститися від 9 видів раку: вчені розповіли, що потрібно робити чоловікам
Дослідники вважають, що певні аеробні вправи здатні значно знизити ризик розвитку онкології, але тільки у чоловіків.
Не секрет, що фізичні навантаження і здорова дієта життєво необхідні нашому організму, щоб підтримувати здоров'я і збільшити тривалість життя. Однак тепер дослідники також виявили, що чоловіки з хорошим кардіореспіраторним тренуванням набагато рідше хворіють на дев'ять видів раку, пише Evening Standard.
Нове дослідження було проведене вченими зі Швеції, а його результати опубліковані в Британському журналі спортивної медицини. Під час дослідження вчені відстежували понад мільйон чоловіків у середньому протягом 33 років. Реципієнтами стали чоловіки, призвані на військову службу у Швеції в період з 1968 по 2005 роки.
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На початку дослідження всі учасники пройшли тести, покликані оцінити низку факторів, зокрема:
- зріст;
- вага;
- артеріальний тиск;
- м'язова маса;
- кардіореспіраторна підготовка.
Вчені зазначають, що за весь час досліджень приблизно у 84 000 реципієнтів розвинувся рак. Дослідники вивчили дані учасників і виявили, що бігуни, плавці та велосипедисти набагато рідше хворіють на рак 9 типів:
- рак голови та шиї;
- рак шлунка;
- рак підшлункової залози;
- рак печінки;
- рак кишечника;
- рак прямої кишки;
- рак нирок;
- рак легенів;
- рак стравоходу.
Зазначимо, що кардіореспіраторна підготовка є здатністю людини виконувати аеробні вправи, як-от біг, їзда на велосипеді, плавання і навіть ходьба сходами, протягом тривалого часу.
Результати дослідження свідчать про те, що в учасників дослідження з високим рівнем кардіореспіраторної підготовки знижувався ризик розвитку раку:
- рак голови та шиї — на 19%;
- рак стравоходу — на 39%;
- рак шлунка — на 21%;
- рак печінки — на 40%;
- рак кишківника — на 18%;
- рак прямої кишки — на 5%;
- рак нирки — на 20%;
- рак легенів — на 42%;
- рак підшлункової залози — на 12%.
Автори дослідження сподіваються, що отримані ними результати надалі будуть використані для розроблення політики в галузі громадської охорони здоров'я. Крім того, вчені сподіваються, що це стане новим стимулом для молодих людей і прищепить бажання займатися спортом.
Водночас учені також виявили, що вища кардіореспіраторна витривалість була пов'язана з підвищеним ризиком розвитку раку передміхурової залози (7%) і раку шкіри (31%).
Раніше Фокус писав про те, що вчені перетворили ракові клітини на "ласощі" для імунної системи.
Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.