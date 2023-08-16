Захиститися від 9 видів раку: вчені розповіли, що потрібно робити чоловікам

Дослідники вважають, що певні аеробні вправи здатні значно знизити ризик розвитку онкології, але тільки у чоловіків.

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Не секрет, що фізичні навантаження і здорова дієта життєво необхідні нашому організму, щоб підтримувати здоров'я і збільшити тривалість життя. Однак тепер дослідники також виявили, що чоловіки з хорошим кардіореспіраторним тренуванням набагато рідше хворіють на дев'ять видів раку, пише Evening Standard.

Нове дослідження було проведене вченими зі Швеції, а його результати опубліковані в Британському журналі спортивної медицини. Під час дослідження вчені відстежували понад мільйон чоловіків у середньому протягом 33 років. Реципієнтами стали чоловіки, призвані на військову службу у Швеції в період з 1968 по 2005 роки.

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На початку дослідження всі учасники пройшли тести, покликані оцінити низку факторів, зокрема:

зріст;

вага;

артеріальний тиск;

м'язова маса;

кардіореспіраторна підготовка.

Вчені зазначають, що за весь час досліджень приблизно у 84 000 реципієнтів розвинувся рак. Дослідники вивчили дані учасників і виявили, що бігуни, плавці та велосипедисти набагато рідше хворіють на рак 9 типів:

рак голови та шиї; рак шлунка; рак підшлункової залози; рак печінки; рак кишечника; рак прямої кишки; рак нирок; рак легенів; рак стравоходу.

Зазначимо, що кардіореспіраторна підготовка є здатністю людини виконувати аеробні вправи, як-от біг, їзда на велосипеді, плавання і навіть ходьба сходами, протягом тривалого часу.

Результати дослідження свідчать про те, що в учасників дослідження з високим рівнем кардіореспіраторної підготовки знижувався ризик розвитку раку:

рак голови та шиї — на 19%;

рак стравоходу — на 39%;

рак шлунка — на 21%;

рак печінки — на 40%;

рак кишківника — на 18%;

рак прямої кишки — на 5%;

рак нирки — на 20%;

рак легенів — на 42%;

рак підшлункової залози — на 12%.

Автори дослідження сподіваються, що отримані ними результати надалі будуть використані для розроблення політики в галузі громадської охорони здоров'я. Крім того, вчені сподіваються, що це стане новим стимулом для молодих людей і прищепить бажання займатися спортом.

Водночас учені також виявили, що вища кардіореспіраторна витривалість була пов'язана з підвищеним ризиком розвитку раку передміхурової залози (7%) і раку шкіри (31%).

Раніше Фокус писав про те, що вчені перетворили ракові клітини на "ласощі" для імунної системи.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.