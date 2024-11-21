Дуже смачно і дуже швидко: рецепт курячого філе у вершках
Соковите м'ясо із зеленню та сиром може бути як самостійною стравою, так і добавкою до гарніру.
Якщо у вас у холодильнику є кілька курячих філе і трохи вершків, саме час приготувати смачну страву, яка доповнить обід або вечерю. Смачна курочка за рецептом із блогу "Кулінарна книга" напевно сподобається і вам, і вашим близьким. Готується вона дуже просто, а кількість інгредієнтів беріть на свій смак.
Куряче філе у вершках
Інгредієнти:
- куряче філе;
- вершки;
- томати;.
- сир (пармезан або грана падано);
- цибулина;
- часник;
- петрушка;
- трави;
- рослинна олія для смаження;
- сіль.
Спосіб приготування:
Куряче філе посолити, поперчити з двох боків і обсмажити по 3,5 хвилини з двох боків на добре розігрітій сковороді. Секрет золотистої скоринки в тому, щоб філе не чіпати цей час. Після смаження філе відкласти в окремий посуд.
У сковорідку, де смажилося м'ясо, додати дрібно нарізану цибулю, подрібнений часник, нарізані в'ялені томати, трави, тертий сир і влити вершки.
Далі в сковорідку викласти філе і дати кілька хвилин тушкуватися. Якщо соус занадто густий, можна розбавити його кип'яченою водою або бульйоном.
Готову страву посипати дрібно порубаною петрушкою, томатами, а під час подачі щедро посипати тертим сиром.
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