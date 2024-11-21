Дуже смачно і дуже швидко: рецепт курячого філе у вершках

Соковите м'ясо із зеленню та сиром може бути як самостійною стравою, так і добавкою до гарніру.

Якщо у вас у холодильнику є кілька курячих філе і трохи вершків, саме час приготувати смачну страву, яка доповнить обід або вечерю. Смачна курочка за рецептом із блогу "Кулінарна книга" напевно сподобається і вам, і вашим близьким. Готується вона дуже просто, а кількість інгредієнтів беріть на свій смак.

Куряче філе у вершках

Інгредієнти:

куряче філе;

вершки;

томати;.

сир (пармезан або грана падано);

цибулина;

часник;

петрушка;

трави;

рослинна олія для смаження;

сіль.

Спосіб приготування:

Куряче філе посолити, поперчити з двох боків і обсмажити по 3,5 хвилини з двох боків на добре розігрітій сковороді. Секрет золотистої скоринки в тому, щоб філе не чіпати цей час. Після смаження філе відкласти в окремий посуд.

У сковорідку, де смажилося м'ясо, додати дрібно нарізану цибулю, подрібнений часник, нарізані в'ялені томати, трави, тертий сир і влити вершки.

Далі в сковорідку викласти філе і дати кілька хвилин тушкуватися. Якщо соус занадто густий, можна розбавити його кип'яченою водою або бульйоном.

Готову страву посипати дрібно порубаною петрушкою, томатами, а під час подачі щедро посипати тертим сиром.

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