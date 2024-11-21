Очень вкусно и очень быстро: рецепт куриного филе в сливках

Сочное мясо с зеленью и сыром может быть как самостоятельным блюдом, так и добавкой к гарниру.

Если у вас в холодильнике есть пара куриных филе и немного сливок, самое время приготовить вкуснейшее блюдо, которое дополнит обед или ужин. Вкусная курочка по рецепту из блога "Кулинарная книга" наверняка понравится и вам, и вашим домочадцам. Готовится она очень просто, а количество ингредиентов берите по своему вкусу.

Куриное филе в сливках

Ингредиенты:

куриное филе;

сливки;

томаты;.

сыр (пармезан или грана падано);

луковица;

чеснок;

петрушка;

травы;

растительное масло для жарки;

соль.

Способ приготовления:

Куриное филе посолить, поперчить с двух сторон и обжарить по 3,5 минуты с двух сторон на хорошо разогретой сковороде. Секрет золотистой корки в том, чтобы филе не трогать это время. После жарки филе отложить в отдельную посуду.

В сковородку, где жарилось мясо, добавить мелко нарезанный лук, измельченный чеснок, нарезанные вяленые томаты, травы, тертый сыр и влить сливки.

Далее в сковородку выложить филе и дать несколько минут тушиться. Если соус слишком густой, можно разбавить его кипяченой водой или бульоном.

Готовое блюдо посыпать мелко порубленной петрушкой, томатами, а при подаче щедро посыпать тертым сыром.

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