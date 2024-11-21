Очень вкусно и очень быстро: рецепт куриного филе в сливках
Сочное мясо с зеленью и сыром может быть как самостоятельным блюдом, так и добавкой к гарниру.
Если у вас в холодильнике есть пара куриных филе и немного сливок, самое время приготовить вкуснейшее блюдо, которое дополнит обед или ужин. Вкусная курочка по рецепту из блога "Кулинарная книга" наверняка понравится и вам, и вашим домочадцам. Готовится она очень просто, а количество ингредиентов берите по своему вкусу.
Куриное филе в сливках
Ингредиенты:
- куриное филе;
- сливки;
- томаты;.
- сыр (пармезан или грана падано);
- луковица;
- чеснок;
- петрушка;
- травы;
- растительное масло для жарки;
- соль.
Способ приготовления:
Куриное филе посолить, поперчить с двух сторон и обжарить по 3,5 минуты с двух сторон на хорошо разогретой сковороде. Секрет золотистой корки в том, чтобы филе не трогать это время. После жарки филе отложить в отдельную посуду.
В сковородку, где жарилось мясо, добавить мелко нарезанный лук, измельченный чеснок, нарезанные вяленые томаты, травы, тертый сыр и влить сливки.
Далее в сковородку выложить филе и дать несколько минут тушиться. Если соус слишком густой, можно разбавить его кипяченой водой или бульоном.
Готовое блюдо посыпать мелко порубленной петрушкой, томатами, а при подаче щедро посыпать тертым сыром.
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