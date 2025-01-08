Розкрили джерело раку: вчені виявили речовини, що вбивають нас у воді, їжі та повітрі

Останніми роками дедалі більше різних видів раку діагностують у більш молодого покоління і вчені не знали причину такої тенденції. Нещодавнє дослідження розкрило її та весь масштаб онкологічної катастрофи.

Related video

Нещодавній комплексний науковий огляд виявив потенційно небезпечний зв'язок між мікропластиком і деякими видами раку, а також іншими серйозними захворюваннями. Виявивши його, вчені, можливо, змогли розгадати одну з основних таємничих причин розвитку онкології за останній час, пише Daily Mail.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У своєму огляді, опублікованому в журналі Environmental Science & Technology і проведеному під керівництвом Ніколаса Чартреса, старшого наукового співробітника факультету медицини та охорони здоров'я Сіднейського університету, дослідники вивчили понад 3 000 досліджень, щоб визначити вплив цих мікроскопічних пластикових частинок на здоров'я людини.

Важливо

Проблема, від якої не втекти: поширена амінокислота виявилася помічником раку

Отримані результати свідчать про те, що мікропластик може сприяти зростанню кількості випадків раку товстої кишки і легенів, особливо серед людей, які не палять, а також репродуктивних проблем, таких як безпліддя. Ці побоювання викликають тривогу, враховуючи практично повсюдну присутність мікропластику в навколишньому середовищі та його біоакумулятивну природу.

Мікропластик, який визначається як пластикові фрагменти розміром менше ніж 5 мм, утворюється з повсякденних продуктів, таких як паковання, шини та одяг. Вони проникають у повітря, воду і їжу, що призводить до їх виявлення в органах людини. Імунна система розпізнає мікропластик як чужорідну речовину, спричиняючи запалення, яке може призвести до пошкодження тканин. Згодом це хронічне запалення може призвести до серйозних захворювань, включно з ураженням печінки та серця, а у важких випадках — до раку.

Рак товстої кишки, який історично частіше зустрічався в літніх людей, тепер дедалі частіше діагностується в більш молодого населення. Аналогічним чином зростає захворюваність на рак легенів, не пов'язаний з курінням. Дослідження показало, що мікропластик може порушувати захисний шар слизу в товстій кишці й спричиняти умови, що сприяють розвитку пухлин. У дихальній системі ці частинки асоціюються із запаленням дихальних шляхів і пошкодженнями легень, що ще більше підвищує ризик розвитку раку.

Репродуктивне здоров'я — ще одна сфера, що викликає занепокоєння вчених. Мікропластик пов'язують із порушенням функції яєчників, зниженням якості сперми і навіть передчасними пологами. Дослідники виявили мікропластик у плаценті та амніотичній рідині людини, що вказує на потенційний ризик для розвитку плода. Дослідження підкреслює необхідність подальших вивчень цих зв'язків і закликає до негайного вжиття нормативних і політичних заходів щодо зниження впливу.

Масштаби самої проблеми величезні, за словами авторів. Щорічно виробляється майже 460 мільйонів метричних тонн пластику, і, згідно з прогнозами, до 2060 року ця кількість потроїться. Така ескалація загострює проблему забруднення довкілля мікропластиком, вимагаючи швидкого вжиття заходів щодо обмеження виробництва і поліпшення управління відходами. Економічні наслідки наявності подібного сміття також значні: тільки система охорони здоров'я США щорічно зазнає збитків у розмірі 289 мільярдів доларів через вплив мікропластику.

Раніше Фокус писав про потенційну ознаку раку підшлункової залози, яку не варто ігнорувати. Цей рак є одним із найпотаємніших і має низький шанс виживання, тому раннє виявлення дуже важливе в ситуації, де на кону завжди стоїть життя.

Також Фокус писав про те, як вживання картопляного соку може допомогти в боротьбі з раком. Вчені з Познані виявили, що перетравлення картопляного соку може допомогти при запаленні кишечника і навіть у боротьбі з онкологічним захворюванням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.